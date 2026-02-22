El ciclista español Iván Romeo rubrica su triunfo en la Vuelta a Andalucía - VUELTA A ANDALUCÍA

MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Ivan Romeo (Movistar Team) se adjudicó este domingo la victoria en la general de la Vuelta a Andalucía-Ruta del Sol tras una intensa última etapa con final en Lucena (Córdoba), que se llevó el británico Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5).

Romeo resistió los ataques y defendió su liderato siendo sexto este domingo, a 12 segundos de un Pidcock que convirtió en triunfo su escapada a cinco kilómetros de meta, sin darle para arrebatar la general al español, bien protegido por el Movistar Team.

El vallisoletano, de 22 años, celebró su primera general en un podio que compartió con el noruego Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), segundo a siete segundos, y un Pidcock que se quedó a 27.

El domingo, quinta y última etapa de 167 kilómetros, empezó en La Roda de Andalucía (Sevilla), con dos pasos por Alto de la Primera Cruz, y tuvo una fuga que pasó de los dos minutos y medio, pero que murió antes de la última subida, a menos de 30 kilómetros de meta.

Ahí, la Vuelta a Andalucía siguió su tónica agresiva de toda la semana, tensión por cada metro de carretera en busca del gran premio final. Se escapó Pidcock, pero Romeo controló a Leknessund para llegar juntos a meta y celebrar su graduación ciclista en casa.