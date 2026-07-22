Philipsen gana por fin al esprint y deja el maillot verde al rojo vivo antes de los Alpes

El ciclista belga Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) ha ganado este miércoles la decimoséptima etapa del Tour de Francia 2026, disputada entre Chambéry y Voiron sobre 174,7 kilómetros

El ciclista belga Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) ha ganado este miércoles la decimoséptima etapa del Tour de Francia 2026, disputada entre Chambéry y Voiron sobre 174,7 kilómetros - A.S.O.

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

El ciclista belga Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) ha ganado este miércoles la decimoséptima etapa del Tour de Francia 2026, disputada entre Chambéry y Voiron sobre 174,7 kilómetros, para estrenar por fin su casillero en esta edición tras imponerse con autoridad en un esprint masivo al suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) y al neerlandés Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team), en una jornada con aroma de clásica marcada por la espectacular batalla por el maillot verde y sin cambios entre los aspirantes a la clasificación general.

Philipsen, que logró su undécima victoria de etapa en el Tour y la 64ª de su carrera profesional, culminó el impecable trabajo de un Mathieu van der Poel que neutralizó el último intento de fuga y le dejó el triunfo prácticamente servido con un lanzamiento demoledor. El neerlandés aceleró sentado sobre la bicicleta y descolgó a todos los rivales antes de apartarse para que su compañero cruzara la meta con varias bicicletas de ventaja.

La etapa, concebida como una aparente tregua antes de los Alpes, acabó convirtiéndose en un auténtico duelo táctico entre los aspirantes al maillot verde. El recorrido, con varias cotas de tercera y cuarta categoría concentradas en la primera mitad, endureció la carrera desde el inicio y favoreció una sucesión de ataques, fugas y reagrupamientos que impidieron cualquier control sencillo del pelotón.

El gran protagonista durante buena parte de la jornada fue Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step). El belga formó parte de la escapada buena y terminó marchándose en solitario, llegando a disponer de unos 40 segundos de ventaja. A cuatro kilómetros de meta todavía conservaba nueve segundos sobre el grupo perseguidor, pero su aventura terminó a 3,7 kilómetros del final, cuando Van der Poel lanzó un violento ataque que acabó con sus opciones.

La presencia de Stuyven al frente tampoco fue casual. El belga compartió equipo con Mads Pedersen (Lidl-Trek) entre 2017 y 2025 y, con el danés ya vencedor del esprint intermedio y viendo que Philipsen viajaba en el grupo perseguidor, el Lidl-Trek optó por no asumir la persecución. Una hipotética victoria de Stuyven habría impedido que su gran rival por la regularidad sumara el máximo botín en Voiron, como finalmente sí sucedió.

La lucha por el maillot verde fue, precisamente, el gran atractivo del día. Pedersen realizó un importante esfuerzo para seleccionar la fuga inicial y conquistar los 25 puntos del esprint intermedio, mientras Philipsen únicamente pudo arañar algunos puntos encabezando el grupo perseguidor. Sin embargo, el belga respondió en la meta con los 100 puntos reservados al vencedor de etapa, aunque Pedersen salvó buena parte del botín siendo octavo y sumando otros 18 puntos.

Así, el danés mantiene el liderato de la clasificación por puntos con 452, pero su ventaja queda reducida a solo siete sobre Philipsen (445), mientras que el eritreo Biniam Girmay (NSN Cycling Team) permanece tercero, ya muy descolgado, con 361. La pelea por el maillot verde queda completamente abierta para el desenlace del Tour.

Entre los hombres de la general no hubo movimientos. El pelotón de favoritos, con Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG), Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) y Juan Ayuso (Lidl-Trek), cruzó la meta sin inquietud a 8:46 del vencedor, reservando fuerzas para la alta montaña.

Sí hubo una novedad entre los diez primeros de la clasificación general gracias a la escapada del francés Jordan Jegat (TotalEnergies). Noveno al inicio de la etapa, aprovechó la fuga para recortar buena parte de su desventaja con Pogacar y consolidar esa plaza, acercándose además al británico Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), octavo, mientras aumenta su margen sobre el décimo clasificado, el suizo Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team).

En clave española, Raúl García Pierna y Pablo Castrillo (Movistar Team) y Abel Balderstone (Caja Rural-Seguros RGA) se metieron en la fuga y entraron, salvo Castrillo (27 segundos perdidos), en el grupo cabecero. Por su parte, Juan Ayuso llegó sin sobresaltos junto al resto de favoritos para conservar la quinta posición de la general.

También superó un pequeño susto Isaac del Toro, que perdió contacto con el grupo principal en los primeros kilómetros antes de reincorporarse sin consecuencias. Quien sí sufrió fue su compañero Adam Yates, afectado por una enfermedad gastrointestinal y obligado a completar una jornada muy complicada para entrar dentro del límite de tiempo, arropado por un compañero y al límite de ser recogido por el coche escoba.

El jueves comenzará el auténtico examen con la llegada en alto a Orcières-Merlette (185,2 kilómetros), una jornada con cerca de 4.000 metros de desnivel acumulado en la que los aspirantes al podio volverán a verse las caras. Tras la contrarreloj del martes y el desgaste acumulado de casi tres semanas de competición, la subida final puede convertirse en un primer filtro antes del decisivo fin de semana alpino.