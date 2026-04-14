Jaume Guardeño continúa en estado crítico y será "sometido a nuevas intervenciones en los próximos días"

Jaume Guardeño, ciclista del equipo Caja Rural-Seguros RGA. - TEAM CAJA RURAL - SEGUROS RGA

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Jaume Guardeño (Caja Rural-Seguros RGA) sigue en la UCI del Hospital Taulí de Sabadell tras sufrir el pasado 31 de marzo un accidente mientras entrenaba que le tiene desde entonces en estado crítico y por el que "está previsto que sea sometido a nuevas intervenciones en los próximos días para favorecer su recuperación", informó este martes el equipo español.

El Caja Rural-Seguros RGA ofreció una nueva actualización sobre el estado de salud de su ciclista que continúa en estado "crítico, aunque estable dentro de la gravedad". "Se encuentra bajo vigilancia monitorizada constante y está previsto que sea sometido a nuevas intervenciones en los próximos días para favorecer su recuperación", anunció el equipo a través de un comunicado publicado en su página web.

Guardeño sufrió a finales del pasado mes de marzo una caída mientras entrenaba y se vio implicado en una colisión con un vehículo por el que resultó gravemente herido. El alicantino fue trasladado al Hospital Taulí de Sabadell donde lleva ingresado en la UCI como consecuencia de su grave estado de salud.

"Desde el equipo Caja Rural-Seguros RGA seguimos enviando toda nuestra fuerza y cariño a Jaume, así como a su familia y entorno en estos momentos", finalizó la nota de prensa del conjunto español.