Juan Ayuso se coloca líder de la París-Niza

El equipo británico INEOS Grenadiers se lleva la tercera etapa de la París-Niza 2026. - Europa Press/Contacto/DAVID PINTENS

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El INEOS Grenadiers se adjudicó este martes la tercera etapa de la París-Niza 2026, con un tiempo de 26 minutos y 40 segundos, en la contrarreloj por equipos de 23,5 kilómetros entre Cosne-Cours-sur-Loire y Pouilly-sur-Loire en la que el español Juan Ayuso (Lidl-Trek) asaltó el liderato para vestir el maillot amarillo de la carrera.

Tras dos jornadas iniciales de la carrera francesa sin muchos sobresaltos para los favoritos a sumar en su palmarés esta prueba, la carrera afrontaba el primer gran esfuerzo con la lucha contra el crono por escuadras antes de encarar las cinco etapas restantes con la montaña como protagonista.

Esta etapa estaba marcada en rojo por los grandes equipos para dar el primer golpe encima de la mesa. Y así lo mostró el conjunto británico con el francés Kévin Vauquelin marcando el tiempo en la línea de meta tras un brillante trabajo de todos sus compañeros, incluido el español Carlos Rodríguez que no pudo aportar mucho fruto de las malas sensaciones que arrastra desde la primera jornada donde se fue al suelo.

Dos segundos más invirtió el equipo alemán Lidl-Trek (26 minutos y 42 segundos) encabezado por el español Juan Ayuso. Ese tiempo le permitió poder arrebatar al estadounidense Luke Lamperti (EF Education-EasyPost) el liderato de la carrera, que espera mantener hasta el domingo.

El equipo del otro gran favorito a disputar la general, el Team Visma|Lease a Bike de Jonas Vingegaard fue cuarto a quince segundos de la cabeza; mientras que el conjunto español, el Movistar Team, cuajó una notable actuación siendo séptimo en meta y necesitando solo 28 segundos más que los británicos.

Este miércoles se disputa la cuarta etapa entre Bourges y Uchon, de 195 kilómetros, con la primera llegada en alto de esta edición de la París-Niza con la subida a Uchon de ocho kilómetros a una media del 4,4 por ciento donde el último kilómetro es el más exigente y podría definir el ganador de la jornada.