Julbo amplía su gama 'Fast&Light' con el lanzamiento de sus gafas para ciclismo Panora. - JULBO

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca especializada en óptica deportiva Julbo ha ampliado su gama 'Fast&Light' con la presentación de Panora, unas nuevas gafas desarrolladas para el ciclismo de carretera y que empleó el equipo UCI ProTour del Groupama-FDJ United en la pasada edición del Tour de Francia de 2026.

El modelo ha sido diseñado para responder a las necesidades de los ciclistas más exigentes al combinar ligereza, ventilación y protección.

El diseño del nuevo modelo incorpora una lente cilíndrica ultraancha de gran formato, la cual ofrece el mayor campo de visión de toda la gama de la marca.

Asimismo, la montura ligera y ventilada presenta una estructura envolvente pensada para formar un conjunto aerodinámico en combinación con los cascos Finisher y Sprint de la propia firma.

Para el desarrollo del producto, Julbo ha contado con la participación de los corredores del equipo profesional Groupama-FDJ United, que lo probaron en el Tour de Francia 2026 y aportaron sus comentarios para realizar los ajustes finales previos a la comercialización.

La línea Panora se encuentra disponible en diversas combinaciones de colores y con diferentes opciones de lentes, entre las que destacan las versiones equipadas con tecnologías Spectron HD y Reactiv. La primera opción incorpora lentes de alta definición, mientras que la segunda cuenta con lentes fotocromáticas capaces de adaptarse a las variaciones de la luminosidad.

Los precios de venta al público se han fijado a partir de los 155 euros para los modelos equipados con lente Spectron HD y desde los 240 euros para aquellos que incorporan la tecnología Reactiv.