Kerbaol gana en A Coruña y Koch mantiene el liderato de La Vuelta Femenina

La ciclista francesa Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly) ha ganado este martes la tercera etapa de la Vuelta a España Femenina by Carrefour.Es 2026, disputada entre Padrón y A Coruña sobre 121,2 kilómetros - CXCLING CREATIVE AGENCY

BARCELONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La ciclista francesa Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly) ha ganado este martes la tercera etapa de la Vuelta a España Femenina by Carrefour.es 2026, disputada entre Padrón y A Coruña sobre 121,2 kilómetros, aprovechando un ataque final que no pudo ser contestado por un pelotón que se jugó la segunda posición al esprint, con protagonismo para Lotte Kopecky (Team SD Worx - Protime) y para una Franziska Koch (FDJ United-SUEZ) que sigue líder de la general.

La resolución de la etapa llegó dentro del último kilómetro, cuando Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly) lanzó un ataque seco que abrió un pequeño hueco imposible de cerrar para el pelotón, después de una buena estrategia del equipo, que fue probando hasta dar con la tecla.

Y la francesa Kerbaol, cuarta el año pasado en la general de La Vuelta Femenina, resistió en solitario hasta meta, logrando su primera victoria de la temporada y rompiendo una sequía de más de 300 días sin triunfos.

La estapa estuvo marcada por un perfil quebrado y 1.800 metros de desnivel acumulado, se resolvió en un final nervioso tras múltiples intentos de selección en el pelotón. A falta de diez kilómetros, el grupo principal ya había quedado reducido a unas 35 unidades, con varios equipos endureciendo el ritmo y provocando cortes en la parte trasera.

Entre los movimientos más destacados, Kasia Niewiadoma (CANYON//SRAM zondacrypto) probó fortuna con un ataque lejano, mientras que Pauline Ferrand-Prévot (Team Visma | Lease a Bike) también tensó el grupo en los últimos kilómetros. Además, la líder Franziska Koch (FDJ United-SUEZ) llegó a sufrir en un momento delicado, aunque logró rehacerse y mantenerse en el grupo cabecero para conservar el maillot rojo.

Por detrás, el grupo perseguidor llegó a apenas cuatro segundos y se jugó las plazas de honor al esprint, con Lotte Kopecky (Team SD Worx - Protime) siendo segunda y Sarah Van Dam (Team Visma | Lease a Bike) completando el podio. También entraron en ese grupo corredoras como Liane Lippert (Movistar Team) o la española Paula Blasi (UAE Team ADQ), todas con el mismo tiempo.

En la clasificación general, Franziska Koch (FDJ United-SUEZ) mantiene el liderato con un margen muy ajustado de dos segundos sobre Lotte Kopecky (Team SD Worx - Protime), que se benefició de las bonificaciones y esprint intermedio de la etapa, y de cuatro sobre la propia Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly), que se mete de lleno en la lucha por la carrera tras su exhibición en A Coruña.