Kuss se lleva la etapa reina del Giro y Vingegaard afianza su liderato

El ciclista estadounidense Sepp Kuss (Team Visma|Lease a Bike) gana la decimonovena etapa del Giro de Italia 2026. - LAPRESSE

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El ciclista estadounidense Sepp Kuss (Team Visma|Lease a Bike) se impuso este viernes en la decimonovena etapa del Giro de Italia 2026, considerada la 'reina' de la ronda italiana y disputada entre la localidad de Feltre y el exigente final en alto de Alleghe (Piani di Pezzè), en una jornada donde su compañero de equipo y líder de la general, Jonas Vingegaard, salvaguardó con solvencia la 'maglia rosa'.

Kuss, ganador de La Vuelta en el año 2023, hizo valer su condición de escalador puro en las duras rampas finales de Piani di Pezzè, coronando con éxito una jornada de alta montaña de 151 kilómetros marcada por el paso de colosos dolomíticos como el Passo Duran, el Passo Giau --que ejerció como la mítica 'Cima Coppi' de esta edición-- y el Passo Falzarego. El norteamericano remató el dominio de la escuadra neerlandesa en un desenlace repleto de alternativas entre los escapados y el pelotón de los favoritos.

La jornada, antepenúltima de este Giro de Italia, arrancó con una intensa batalla por conformar la escapada del día, en la que se integraron nombres de entidad como el italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek) y el colombiano Einer Rubio (Movistar Team). Ambos protagonizaron un enconado duelo en los pasos de montaña.

Ciccone, muy combativo, se adjudicó el paso por el Passo Duran y posteriormente hizo lo propio en el Passo Giau (2.233 metros), adjudicándose el prestigioso galardón de la Cima Coppi y asumiendo de forma provisional el liderato de la clasificación de la montaña.

Por detrás, el bloque del líder controló las diferencias, que llegaron a superar los tres minutos en la aproximación al Passo Falzarego. En las primeras rampas de este penúltimo puerto, la ventaja de la cabeza de carrera empezó a recortarse de manera notable ante el empuje del pelotón principal.

Corredores como el portugués Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious), poseedor de la 'maglia rosa' hace unos días, trataron de agitar la carrera de los favoritos con aceleraciones que obligaron a responder en primera persona a Vingegaard y al colombiano Egan Bernal (Netcompany INEOS).

Tras superar el descenso y reagruparse las unidades cabeceras, la carrera se decidió en los últimos 5 kilómetros de ascensión hacia Alleghe, una subida corta pero de extrema dureza con pendientes medias cercanas al diez por ciento y rampas máximas del quince. Fue en este sinuoso terreno de herraduras donde Sepp Kuss lanzó el demarraje definitivo para cruzar la línea de meta en solitario, otorgando una nueva alegría al Team Visma|Lease a Bike.

Por su parte, el danés Jonas Vingegaard apenas pasó apuros en el tramo decisivo, atento a los movimientos de sus rivales directos en la general, el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) y el neerlandés Thymen Arensman (Netcompany INEOS), manteniendo intacta su cómoda renta al frente de la clasificación general a falta de la última jornada de alta montaña de este sábado en Piancavallo.