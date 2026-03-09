L'Angliru definirá La Vuelta femenina 2026 más dura y con sabor gallego, leonés y asturiano

Recorrido de La Vuelta Femenina by Carrefour.Es 2026. - LA VUELTA FEMENINA BY CARREFOUR.ES

RIBEIRA (A CORUÑA), 9 Mar. (Del enviado especial de Europa Press, Carlos Herráez) -

La Vuelta Femenina 26 by Carrefour.es presentó este lunes el recorrido oficial para su cuarta edición de 2026, que se disputará entre el domingo 3 y el sábado 9 de mayo, arrancando desde Galicia para culminar tras siete etapas con el exigente ascenso al Alto de L'Angliru en lo que promete un enorme espectáculo merced a un recorrido muy duro y particularmente propicio para las escaladoras entre tierras gallegas, leonesas y asturianas.

Unipublic, empresa organizadora de la ronda española, desveló en el Auditorio Municipal de la localidad coruñesa de Ribeira su diseño para esta nueva edición de La Vuelta Femenina 26 donde las dos últimas jornadas de montaña definirán el podio final de la carrera con las subidas Les Praeres, en la sexta, y L'Angliru con sus rampas de hasta el 25% de desnivel y la temida 'Cueña Les Cabres' como gran protagonista de la séptima. Una edición muy dura y exigente.

Pero antes el pelotón afrontará cuatro jornadas por Galicia en las que sus carreteras ofrecerán un continuo perfil quebrado con descanso a las piernas mezclado con un constante sube y baja resumido en los casi 8.000 metros de desnivel positivo que deberán salvar las ciclistas en poco más de 450 kilómetros.

Tanto la jornada inicial entre Marín y Salvaterra de Miño, en Pontevedra, como la segunda entre Lobios y San Cibrao das Viñas, en Ourense, incluirán dificultades tanto a lo largo de su recorrido como en el tercio final que impedirán una llegada masiva. Algo similar a la cuarta jornada entre Monforte de Lemos y Antas de Ulla, en Lugo, cuyo final picará hacia arriba. La mejor oportunidad para las velocistas llegará el tercer día, entre Padrón y A Coruña, con una meta plana en la ciudad herculina.

El consejero de Presidencia, Justicia y Deportes de la Xunta de Galicia, Diego Calvo, se mostró "encantado con que vuelva" la carrera española a territorio gallego. "Espero que no se vaya porque Galicia respira ciclismo por todos los lados, siempre se vuelca con La Vuelta. Tenemos una relación en la que todos ganamos: los ciclistas disfrutan con recorridos muy buenos y nosotros acogemos a los ciclistas gustosamente", señaló el dirigente que destacó que "no puede haber un año Xacobeo sin ciclismo" ante un posible final de la masculina en Santiago de Compostela en 2027.

Otra capital de provincia, León, oficiará como salida para la quinta etapa, a priori, la más sencilla de toda la semana ya que sus 119 kilómetros no presentan grandes dificultades orográficas, aunque la amenaza del viento estará presente, como ya ocurrió en la etapa leonesa de La Vuelta Femenina 25 by Carrefour.es disputada entre Becerril de Campos y Baltanás.

Pero la sucesora de la neerlandesa Demi Vollering, ganadora de las ediciones de 2024 y 2025, como dueña de 'La Roja' se definirá en Asturias, que acogerá las dos etapas finales de la carrera. La sexta, entre la ciudad de Gijón y la localidad de Nava, concluirá en el Alto de Les Praeres, una ascensión que ya ha sido encarada dos veces por La Vuelta masculina. Con sus casi cuatro kilómetros a una media del 13% de pendiente y picos del 20%, muchos la definen como 'un mini Angliru'.

Precisamente, al día siguiente, el gran final de La Vuelta Femenina 26 by Carrefour.es tendrá lugar en el propio Angliru, una de las cimas más conocidas del ciclismo mundial. Tras diez presencias en la versión para hombres de la ronda española, esta montaña asturiana se estrenará en el ciclismo femenino. En sus rampas inmisericordes, con máximas del 23% y una media del 9,7% a lo largo de 12,4 kilómetros de agónica ascensión desde Riosa, se definirá la clasificación general de la carrera.

Esta última etapa de la edición de 2026 se constituirá como la más dura de la historia de esta carrera gracias a sus más de 3.200 metros de desnivel acumulado, superando los 2.700 del gran final del año pasado en Cotobello.

"L'Angliru lo van a subir muy bien, no tengo dudas. Si los hombres lo suben, las mujeres también. Aunque está claro que será duro", confesó el directo de la carreraa, Fernando Escartín que no quiso anunciar el nombre de ninguna ciclista que estará en La Vuelta 26 by Carrefour.es.

--ETAPAS DE LA VUELTA FEMENINA 26 BY CARREFOUR.ES.

DOMINGO 3 DE MAYO (ETAPA 1): Marín > Salvaterra de Miño (113 km).

LUNES 4 DE MAYO (ETAPA 2): Lobios > San Cibrao das Viñas (109 km).

MARTES 5 DE MAYO (ETAPA 3): Padrón > A Coruña (121 km).

MIÉRCOLES 6 DE MAYO (ETAPA 4): Monforte de Lemos > Antas de Ulla (115 km).

JUEVES 7 DE MAYO (ETAPA 5): León > Astorga (119 km).

VIERNES 8 DE MAYO (ETAPA 6): Gijón > Les Praeres. Nava (106 km).

SÁBADO 9 DE MAYO (ETAPA 7): La Pola Llaviana > L'Angliru (132 km).