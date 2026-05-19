Lexus presenta su bicicleta 'premium' Race Bike 2026. - LEXUS

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Lexus presenta su bicicleta 'premium' 'Race Bike', un modelo de alto rendimiento desarrollada en colaboración con el fabricante belga Ridley y que refleja la filosofía de la marca de automóviles de lujo y alto rendimiento en términos de diseño, innovación y excelencia.

La Lexus Race Bike, con un peso de 8 kilos y un cuadro de carbono, ha sido concebida como un producto desarrollado a medida. Diseñada para clientes que buscan prestaciones excepcionales y una experiencia exclusiva, se podrá adquirir en todos los centros autorizados Lexus de la Península y Baleares.

La Lexus Race Bike, basada en la Ridley Noah Fast 3.0, representa la máxima expresión del rendimiento aerodinámico dentro del universo Lexus. Desarrollada junto al equipo profesional Uno-X Mobility y validada en competición al más alto nivel, esta bicicleta es el resultado de décadas de experiencia en el ciclismo profesional.

Ridley cuenta con su propio túnel de viento, donde desarrolla y optimiza cada bicicleta con precisión milimétrica. Este entorno permite simular condiciones reales y reducir al máximo la resistencia aerodinámica. El resultado es la bicicleta más rápida jamás fabricada por Ridley.

Con un tubo de dirección reducido para una posición aerodinámica más agresiva, este modelo de Lexus ofrece detalles exclusivos que no se pueden encontrar en una Ridley estándar. Destaca por su color Copper Petra de Lexus, un acabado especial fabricado únicamente para la marca, junto con un branding propio que refuerza su identidad diferencial.