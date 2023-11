Lluís Mas, ante su debut en la NEOM Titan Desert Saudi Arabia: "A lo mejor me revientan pero iré a tope"

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Lluís Mas, que en este 2024 da un paso atrás en el ciclismo de carretera al dejar el Movistar Team y enrolarse en el equipo Continental Illes Balears Arabay Cycling, debutará este mes en la NEOM Titan Desert Saudi Arabia, donde irá "a tope" a sabiendas de que se arriesta a terminar fundido a nivel físico.

Lluís Mas, ganador de etapa en el Tour de Turquía 2015 y con siete 'Grandes Vueltas' en sus piernas, aprovecha el fin de la temporada 2023 --su última en Movistar y con un tercer puesto en el Campeonato de España contrarreloj-- para debutar con la bicicleta de montaña en la exigente Titan Desert de Arabia Saudí.

"En los últimos años, con la irrupción del ciclocross y del gravel, los equipos dan cada vez más libertad, pero antes era muy difícil que te dejaran bajarte de la bici de carretera", reconoció el balear, de 34 años recién cumplidos.

Mas reconoce que hace años que practica la modalidad, en invierno, como vía de desconexión mental. Ahora, intentará ir a fondo para buscar la general de la Titan Desert, una carrera conocida para él si bien será su debut como 'titán'.

"Es una carrera que conozco desde hace tiempo, más la que organizáis en Marruecos. Estos últimos años me habría gustado participar, pero era más complicado por las limitaciones del equipo. Es verdad que, desde hace un par de años, en el pelotón profesional empieza a haber más libertad, con la irrupción del ciclocross o del gravel. Así que pedí permiso para hacer carreras de mountainbike", señaló.

"La Titan Desert la conocía desde hace muchos años y un día conocí a Manu Tajada (director deportivo de la carrera), que estaba preparando la de Arabia del año pasado. Me picó la curiosidad y aquí estamos", explicó en una entrevista facilitada por la organización de la prueba saudí.

Una prueba que afronta con ilusión y muy motivado. "Para mí, personalmente, poder pegarme estas exprimidas ahora en invierno es un gustazo. Salgo muy motivado a entrenar y a carreras como la Titan Desert. Me da la motivación de competir y de no tener tres meses solo de entrenar. Es un aliciente para empezar fuerte", reconoció.

"Pues ya he echado un vistazo por la web y por la cuenta de Instagram para mirar información y recorrido. Tiene muy buena pinta. No es de grandes subidas, pero eso también me motiva porque vengo del parón y es una manera de volver a arrancar más suave. Aun así, esas cotas pequeñas que hay pueden hacer una carrera muy bonita", añadió.

Como objetivo, se marca pasarlo bien y disfrutar con los compañeros. "Es verdad que cuando voy a una carrera salgo para ir a tope. A lo mejor luego me revientan, pero yo voy a ir a tope cada día. Si luego algún día puedo ir ahí escondidito, pues quizás intento robarles alguna al sprint", manifestó.

En la Titan se reencontrará con excompañeros en el pelotón, como Luis León Sánchez y Haimar Zubeldia, entre otros. "A 'Luisle' tengo que devolverle alguna. Sí, fuimos compañeros en el Caja Rural y ya me sacaba los ojos hasta entrenando. Lo de 'Luisle' es una pasada. Es que además no descansa ni cuando tiene vacaciones. Nos lo vamos a pasar bien y seguro que hay un poco de pique", vaticinó.