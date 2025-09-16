Luis León Sánchez, sobre protestas en La Vuelta: "Lo que no se debe repetir es lo que sucede en Israel"

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Luis León Sánchez reconoció este martes la situación "difícil" vivida en La Vuelta 2025 por las protestas propalestinas, aunque aseguró que el conflicto entre Israel y Hamás "no gusta a nadie" y es "lo que no se tiene que repetir", así como lamentó que la carrera se convirtiera "en un tema político".

"Es una situación difícil para todos. Es verdad que lo que está pasando en Israel no gusta a nadie, pero por circunstancias del mundo global, se ha visto en el ciclismo que no han podido llegar a Madrid y terminar la Vuelta a España por las protestas", analizó el de Mula en declaraciones a Europa Press tras la presentación del equipo Cleardent, con el que competirá en la Skoda Titan Desert en Almería y Marruecos.

Después que la última etapa de La Vuelta quedara suspendida a más de 30 kilómetros para la meta, Luis León Sánchez ve como "la mejor solución" para el futuro que "acabe la guerra". "Esto se ha convertido en vez de deporte en un tema político. Está muriendo muchísima gente. Yo creo que eso todos los seres humanos lo están viendo y que ojalá acabe pronto", deseó el murciano, de 41 años.

El cuatro veces campeón de España de contrarreloj y una en ruta defendió que las protestas "pacíficas" sí tienen cabida en este tipo de eventos deportivos, aunque defendió que no se debe poner en riesgo la integridad de los deportistas. "Ahí cambian un poco las tornas. Siempre hay alguno que se sale un poco de lo lógico y ha tenido que pasar en La Vuelta", lamentó.

Uno de esos ciclistas afectados fue Javier Romo (Movistar Team), obligado a abandonar tras sufrir una caída como consecuencia de la invasión de la calzada por parte de un individuo que portaba la bandera de Palestina. "Hablé con él, tenía un golpe bastante grande en la cadera, se tuvo que ir para casa a su pesar, porque decía que estaba muy bien, que le encantaba la última semana", relató.

"Son circunstancias que han sucedido durante esta Vuelta. Y al final te tienes que ir a casa resignado, sabiendo que había entrenado, había sacrificado muchísimas cosas para intentar llegar bien a La Vuelta", agregó.

"LO QUE PASÓ EN MADRID FUE UN ACTO POLÍTICO"

El veterano ciclista también se refirió a las declaraciones del director de la carrera, Javier Guillén, quien calificó de "inaceptables" ciertas situaciones y defendió que "no se deben volver a repetir". "Lo que no se tiene que repetir es lo que está sucediendo en Israel, ni mucho menos", sentenció Sánchez. "Que paren, porque hay muchísimas víctimas inocentes que están muriendo", añadió.

"A partir de ahí, está claro que cuando no te dejan hacer tu trabajo... Siempre hay gente que pasa el límite de lo que es una protesta pacífica, realmente estamos todos a favor de que se tiene que acabar lo de Israel. Pero lo que se vio el otro día en Madrid también deja de ser deportivo, y pasa a ser un acto político. Lo que es cierto es que ni los ciclistas ni los deportistas tenemos el poder para acabar con lo que está sucediendo en Gaza", zanjó.

El murciano repetirá este año en la Titan Desert, en las carreras en Almería, que se disputará entre el 2 y el 5 de octubre, y Marruecos, del 26 de abril al 1 de mayo del año que viene. "Tengo con muchas ganas de volver a la Titan Desert de Almería, una prueba que tengo cerca de casa, que he tenido la suerte ya de hacerla en dos ocasiones. Cuando se lo proponen, siempre es fácil convencerme y con ganas de estar en la salida", comentó.

"Quiero disfrutar, tengo la oportunidad de volver a compartir equipo con (Óscar) Pereiro, conocer también a otra gente que viene de otro ámbito deportivo. Te dan otra oportunidad y a intentar hacerlo de la mejor manera posible, como siempre, pero lo que yo quiero es disfrutar encima de la bici", señaló 'Luisle'.

La intención del murciano es hacer Almería y Marruecos, porque ir a la Patagonia sería "muy precipitado". "También hay que ir con tranquilidad, paso a paso, no cogerlo todo de golpe, porque sino también terminas un poco agobiado. Yo quiero disfrutar. Ahora a pensar en Almería, luego en Marruecos, que sabemos lo que nos vamos a enfrentar allí, pero a ir día a día", concluyó.