La marcha cicloturista 'Madrid 360' recorrerá la Comunidad el 27 y 28 de septiembre.

La Puerta del Sol acogerá la salida y meta de la prueba, con dos distancias: 280 y 360 kilómetros

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los cerca de 200 corredores de la marcha cicloturista 'Madrid 360' recorrerán la Comunidad de Madrid los próximos 27 y 28 de septiembre, con dos recorridos de 280 y 360 kilómetros que completar en un máximo de 36 horas y salida y meta en la emblemática Puerta del Sol, junto al Kilómetro Cero.

El objetivo de 'Madrid 360' es fomentar el turismo sostenible, apoyar la economía de los pequeños municipios y posicionar a la Comunidad de Madrid como un destino cicloturista de primer nivel, según indicaron los organizadores en un comunicado.

Apenas cuatro semáforos separan la Puerta del Sol del Monte del Pardo, donde los ciclistas pueden cruzarse con corzos y jabalíes en una región que combina sendas, paisajes naturales y pueblos con encanto para recorrer en bicicleta. Así lo relata el exciclista Miguel Silvestre, quien en 2020, con la pandemia y el cierre de las fronteras, decidió fundar la marcha 'Kilómetro 0'.

"Yo, que competía en pruebas muy duras por todo el mundo y organizaba eventos deportivos en Nepal, Nueva York, Sudáfrica, Etiopía, Chile ... viviendo en Madrid, ¿como nunca se me había ocurrido organizar pruebas de bicicleta aquí mismo? Madrid es un paraíso para las bicis. Tenemos puertos de primera categoría a 50 kilómetros del centro, a escasos cuatro o cinco kilómetros de la Puerta del Sol, exactamente cuatro semáforos, te puedes cruzar con jabalíes y con corzos en el monte del Pardo... y esto, en pocas ciudades ocurre", comentó Silvestre.

El objetivo de Madrid 360, organizada por Kilómetro 0, es que el ciclista tenga una visión 360 de la Comunidad de Madrid, y difundir todas las rutas que hay para recorrerla en bicicleta e impulsar el ciclismo turístico en toda la Comunidad.

"Mucha gente viaja en avión para disputar pruebas deportivas por todo el mundo. Quiero demostrarles que tenemos la aventura aquí mismo", aseguró Silvestre, quien insistió en que "la filosofía de kilómetro 0 consiste en impulsar el ciclismo en 'graving', lo que significa que el ciclista no va por carretera y tampoco abre nuevos sendas, pedalea por pistas que ya existen.

En Madrid 360 los participantes pueden elegir entre dos recorridos: uno de 360 kilómetros y otro de 280, con un límite de 36 horas para completar cualquiera de los dos. La salida tendrá lugar a las 6 horas del sábado 27 de septiembre de la Puerta del Sol de Madrid y los ciclistas tienen hasta las 18 horas de la tarde del domingo para regresar al mismo punto.

La entrega de las inscripciones se llevará a cabo el viernes 26 de septiembre en el Hotel Regente, hotel oficial de la marcha. El propósito es que los ciclistas se avituallen o duerman en los bares y restaurantes del camino.

"Cada ciclista para donde y cuando quiere. Hay quien prefiere hacer el recorrido del tirón y quien prefiere parar cada seis u ocho horas a descansar, a comer, a cenar, a dormir ... Cada experiencia es única. La idea es que la iniciativa tenga un impacto económico positivo en los pueblos y enclaves por los que pasen los ciclistas", comentó Silvestre.

El trazado atravesará la Sierra Oeste, con la ascensión al puerto de la Cruz Verde, San Lorenzo del Escorial, Cercedilla y la Bola del Mundo, meta de la penúltima etapa de la reciente Vuelta a España. El punto intermedio está situado en Lozoya, en el Hotel Ciclolodge, lugar donde se dará asistencia a todos los participantes.

Un 15 por ciento de los participantes son mujeres y el origen varía desde países como Venezuela, México, Estados Unidos, Canadá, Italia, Argentina y, entre otros, Chile. Ambos recorridos, el de 360 y el de 280 kilómetros, se publicarán en la página web de kilómetro Cero para que el aficionado los pueda hacer durante el año.