Marianne Vos: "Vamos a buscar etapas y la general de La Vuelta también es un objetivo"

BARCELONA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La ciclista neerlandesa Marianne Vos (Team Visma | Lease a Bike) asegura que La Vuelta Femenina 2025 by Carrefour.es, que empieza este domingo desde Barcelona, va a ser "muy dura" pero cree que podrá llevar a cabo su doble objetivo de luchar por como mínimo una quinta victoria de etapa y sin dejar de lado la general, en una edición con más montaña que nunca y con puertos míticos de la ronda española masculina que llegan a la prueba femenina.

"Es el objetivo que tenemos el equipo y yo, sí. Vamos a buscar oportunidades para anotar victorias de etapa, y la general también constituye un objetivo. Serán nuestros dos focos de atención en esta carrera", aseguró en una entrevista a los medios de la carrera española recogida por Europa Press.

Vos, de 37 años, asegura que guarda "muy buenos recuerdos" de su paso previo por la carrera. "Esta es la razón por la que tengo ganas de participar de nuevo. Me gusta cómo se compite, y también el recorrido. Hay etapas muy diferentes entre sí; tanto rompepiernas como llanas. Además, arrancamos con una contrarreloj por equipos, lo cual es poco habitual en estos tiempos", reconoció.

Pero será una Vuelta muy fura. "Puedes diseñar un recorrido duro, pero la exigencia real de la carrera dependerá de cómo se dispute. No es una mera cuestión de desnivel. Por supuesto que es fantástico contar con subidas icónicas en el recorrido. La quinta etapa (Lagunas de Neila) y la séptima (Cotobello) serán importantísimas para la general, y las escaladoras brillarán en ella", apuntó.

"Sin embargo, no es menos cierto que el año pasado tuvimos una etapa más bien llana en Zaragoza que, por el viento, estuvo marcada por los abanicos y fue tan exigente como determinante. En los últimos años hemos visto cómo las carreras femeninas se han ido haciendo más largas y más exigentes, con más subidas. Pero la montaña no es lo único que endurece la competición. En cualquier caso, diría que esta Vuelta va a ser una carrera durísima", se sinceró.

Marianne Vos no piensa en que es una leyenda viva del ciclismo, sino en agrandar su palmarés. "No es algo en lo que suela pensar. Estoy muy concentrada en entrenar y competir lo mejor posible. Llevo mucho tiempo siendo profesional, así que imagino que mucha gente diría que soy una ciclista bastante experimentada", comentó entre sonrisas.

"No apunto a ninguna carrera en concreto. Mi principal objetivo es intentar sacar lo mejor de mí misma, como siempre; aportar cosas al equipo y anotar buenos resultados si el equipo me lo pide. No estoy para nada preocupada por los resultados, aunque sí que me gusta conseguir los mejores que sean posibles", manifestó.

Marianne Vos es una de las ciclistas más talentosas, laureadas y representativas de todos los tiempos. "Desde el sillín, no sólo ha contemplado sino también presidido la travesía del ciclismo femenino desde la relativa oscuridad del pasado hasta el magnífico brillo actual", aseguró la organización de La Vuelta Femenina by Carrefour.es.

En cuanto a la ronda española, Vos es la que más triunfos parciales tiene, empatada a cuatro victorias de etapa con su compatriota Demi Vollering, y se ha llevado a casa el maillot verde de la clasificación por puntos en las dos ediciones disputadas hasta la fecha. También vistió una vez La Roja, el año pasado.

Y llega a esta cita más contenta y recuperada. "Estoy bastante contenta, sí. Estuve un poco enferma durante las clásicas flamencas, pero mi condición física ha sido muy buena y mi equipo y yo hemos realizado muy buenas actuaciones. En el apartado personal, sí que me falta un gran resultado; en ese aspecto, el inicio de temporada no ha sido perfecto", valoró.

Preguntada por el ciclismo femenino español, cree que en el pelotón hay cada vez más ciclistas españolas y que La Vuelta es una excelente oportunidad para que brillen. "Mavi García siempre está ahí, y espero que disfrute de una buena carrera. El año pasado, Mireia Benito estuvo fortísima y trabajó muchísimo para su equipo; estoy seguro de que la veremos destacar de nuevo esta semana", destacó.