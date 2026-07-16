Merlier firma el 'hat-trick' en el Tour en otra jornada eléctrica y con caída masiva

El ciclista belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step) se ha adjudicado este jueves la duodécima etapa del Tour de Francia 2026, disputada entre el Circuito Nevers Magny-Cours y Chalon-sur-Saône sobre 179,1 kilómetros - A.S.O.

BARCELONA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step) se ha adjudicado este jueves la duodécima etapa del Tour de Francia 2026, disputada entre el Circuito Nevers Magny-Cours y Chalon-sur-Saône sobre 179,1 kilómetros, al imponerse con claridad en un esprint masivo tras una jornada que, sin alcanzar el récord de velocidad de la etapa anterior, volvió a disputarse a un ritmo altísimo en su tramo final, con un sinfín de ataques y una espectacular caída colectiva a escasos metros de la meta que condicionó el desenlace.

Merlier, que ya había levantado los brazos en dos ocasiones en esta edición, completó su particular 'hat-trick' al imponerse con autoridad por delante de Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team) y Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech). El belga encontró el hueco perfecto entre los supervivientes de una llegada caótica y confirmó su condición de velocista más fiable de este Tour, mientras Philipsen volvió a quedarse sin premio pese al excelente trabajo previo de Mathieu van der Poel.

Cuando parecía que el esfuerzo colectivo desembocaría en un esprint limpio, la tensión acumulada acabó explotando. Ya dentro de la zona de seguridad y rodando a cerca de 70 kilómetros por hora, Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) tocó rueda con un corredor del Soudal Quick-Step, hizo el clásico 'afilador' y desencadenó una aparatosa caída múltiple en la que los ciclistas fueron cayendo en cadena. La montonera dejó fuera de la pelea a numerosos velocistas, mientras la mayoría de favoritos de la clasificación general lograron salvar el incidente.

Entre los corredores que evitaron la caída, Merlier volvió a demostrar sangre fría y potencia para resolver el esprint con suficiencia. Kooij tuvo que conformarse con la segunda plaza y Philipsen, pese al impecable lanzamiento de Van der Poel, volvió a quedarse sin estrenar su casillero de victorias en esta edición de la ronda francesa.

La etapa comenzó con un ritmo más contenido que el de la undécima jornada, la más rápida de la historia del Tour, pero el guion cambió radicalmente en los kilómetros finales. La aproximación a la Côte de Montagny-lès-Buxy, tercera y última dificultad puntuable del día, desató las hostilidades y convirtió la carrera en un continuo intercambio de ataques, aceleraciones y contraataques que impidieron cualquier momento de respiro.

En esa fase decisiva aparecieron numerosos protagonistas. Michael Valgren, Quinn Simmons y varios corredores del Lidl-Trek agitaron la carrera una y otra vez, intentando romper la disciplina del pelotón tanto en la ascensión como en el descenso de la cota. Precisamente el conjunto alemán fue el que más insistió en seleccionar el grupo con varios de sus corredores, mientras el UAE Team Emirates-XRG del líder Tadej Pogacar permanecía siempre atento en cabeza para evitar cualquier sorpresa que pudiera comprometer el maillot amarillo.

Los ataques se sucedieron sin descanso. Hubo ofensivas de corredores aislados y también de pequeños grupos, algunos con apenas unos cientos de metros de vida y otros capaces de abrir diferencias más peligrosas. Incluso llegó a consolidarse una escapada de catorce corredores con nombres como Mathias Vacek, Filippo Ganna, Daan Hoole, Robert Stannard, Fred Wright, Alex Kirsch, Davide Ballerini o Mauro Schmid, aunque el intenso trabajo del pelotón terminó neutralizando todas las intentonas antes del desenlace definitivo.

La jornada no provocó cambios en la clasificación general, que continúa encabezada con autoridad por Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), después de un día tranquilo para los hombres llamados a disputarse el maillot amarillo.

Este viernes el Tour abandonará definitivamente las jornadas favorables para los velocistas con la decimotercera etapa, de 205,8 kilómetros entre Dole y Belfort, en la entrada a Los Vosgos. El recorrido incluirá el Col des Croix y, sobre todo, el primer paso por el histórico Ballon d'Alsace, puerto de primera categoría de 9,1 kilómetros al 6,9 por ciento cuya cima, situada a unos 35 kilómetros de la llegada, podría convertirse en el escenario ideal para una escapada de calidad o para ver movimientos entre los aspirantes a la clasificación general.