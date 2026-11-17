El ciclista mexicano Gerardo Ulloa celebra su victoria en la primera Durango Titan Desert México - TITAN DESERT

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los ciclistas mexicanos Gerardo Ulloa y Fabiola Corona se han proclamado este martes campeones de la primera edición de la Durango Titan Desert México, disputada sobre más de 360 kilómetros y 5.500 metros de desnivel acumulado a lo largo de cuatro etapas en las que ambos corredores han mantenido el liderato desde la primera hasta la última jornada con más de media hora de ventaja sobre sus perseguidores, según ha informado la organización en un comunicado.

En la categoría masculina, Ulloa ha asegurado el triunfo final en su estreno en una prueba de las Titan World Series después de que el ciclista español Luis Ángel Maté, segundo en la clasificación general por delante de Iván Aguilar, haya logrado las victorias en la tercera y en la cuarta etapa, esta última decidida mediante un ataque del corredor malagueño a unos veinte kilómetros de la meta de Durango que le ha permitido cruzar en solitario con treinta segundos de margen.

Tras certificar su victoria en la general, Gerardo Ulloa ha reconocido su satisfacción por imponerse en su debut en esta competición por etapas al afirmar que ha vivido jornadas muy exigentes durante toda la semana: "Estoy muy, muy contento. Todas las etapas han sido duras, incluso la de hoy, así que me llena de orgullo llevarme la general. Más aún, siendo mi primera Titan Desert".

Por su parte, la triatleta mexicana Fabiola Corona ha dominado de forma incontestable la prueba femenina al imponerse en las cuatro etapas disputadas y aventajar en unos treinta minutos a sus compatriotas Aramda Álvarez, segunda, y Michelle Gallegos, tercera, un resultado tras el que ha destacado la belleza del recorrido final.

"Me siento muy feliz. Esta última ha sido la etapa que más disfruté. La sentí muy rápida y súper bonita. Tenía muchos paisajes diferentes: con zonas de bosque y muchas partes de agua. El tramo final fue rapidísimo y estuvo padrísimo. ¡Hasta una botella de mezcal me tocó!", ha celebrado.

Con la conclusión de la Durango Titan Desert México, el circuito Titan World Series ha cerrado su calendario de 2026 tras haber celebrado cuatro eventos en cuatro países distintos --Marruecos, España, Chile y México-- que han reunido a unos 1.500 participantes en total.