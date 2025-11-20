Mikel Landa: "Acabé la Vuelta con buen sabor y tengo ganas de volver a divertirme"

BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Mikel Landa (Soudal-Quick Step), que ha iniciado la pretemporada en Anfi del Mar (Gran Canaria), aseguró que terminó el año "con buen sabor de boca" y que está con ganas de "volver a divertirse" tras una temporada marcada por la dura caída en el Giro de Italia.

El corredor vasco afronta estas semanas de preparación con "mucha ilusión" y convencido de que 2025 será un curso para recuperar sensaciones. Pero de cara a la planificación competitiva, explicó que su equipo aún no ha decidido su calendario.

"No hemos determinado la hoja de ruta, pero ya he empezado a trabajar para estar en el Giro, el Tour o la Vuelta", indicó. La caída en Italia condicionó su campaña, obligándole a un largo periodo sin competir. "Estuve mucho tiempo en casa, pero aun así acabé la Vuelta con buenas sensaciones. Quiero dejar atrás esos recuerdos y recuperar la alegría encima de la bici", apuntó.

Landa lamentó especialmente que la Vuelta a España no llegue finalmente a Gran Canaria, un territorio en el que entrena cada año. "Es una auténtica pena. Todo el pelotón ansiaba correr aquí y compartir varias etapas en un escenario único", afirmó.

El corredor vasco, que ha establecido de nuevo su base de trabajo en Anfi del Mar, confía en que la carrera pueda volver a plantearse en próximas ediciones: "Teníamos muchas ganas de correr en Gran Canaria, pero no ha podido ser. Ojalá otro año".

Con contrato hasta 2026 con el Soudal-Quick Step, descartó cualquier posibilidad de retirada. "Sigo con muchas ganas de seguir dando guerra y estar en las grandes citas. Me encuentro motivado y con fuerzas", subrayó, destacando además que el Soudal-Quick Step le ha dado la estabilidad necesaria para mantener la ambición en las grandes rondas por etapas.

Por último, elogió Gran Canaria como espacio de entrenamiento, donde vuelve a estar acompañado por su familia y como embajador de Anfi Sports Academy. "Es uno de los mejores lugares del mundo para entrenar y descansar. Hay tramos espectaculares que no se pueden comparar con ningún otro sitio", explicó. También agradeció las instalaciones de Anfi del Mar. "Ofrecen todo lo necesario para entrenar y para recuperar. Te hacen sentir como en casa", aseguró.