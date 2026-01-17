Momparler: "Mediáticamente no es lo mismo una Copa del Mundo con Van der Poel que sin él"

Archivo - El organizador de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI–Benidorm Costa Blanca, Pascual Momparler, durante la presentación de la carrera. - PRENSA MOMPARLER CYCLING - Archivo

BENIDORM (ALICANTE), 17 (Del enviado especial de Europa Press, Carlos Herráez)

El organizador de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI-Benidorm Costa Blanca, Pascual Momparler, admitió este sábado que "mediáticamente no es lo mismo" que el ciclista neerlandés Mathieu Van der Poel, actual campeón del mundo de la modalidad, esté presente en una carrera que espera que "se decida al final" y por lo que el circuito cuenta con la novedad de un "macro arenero que marque la diferencia".

"Mediáticamente es evidente que no es lo mismo. Mañana se va a hablar en todo el mundo y se va a decir que es una Copa del Mundo con Van der Poel y no sin Van der Poel. A nosotros ahora ya vender más tickets o menos... ya los tenemos todos vendidos. Y lo que estaba demostrando el evento, es que funciona sin estrellas. A pesar de que para nosotros el sueño es tenerlos aquí todos los años", confesó el máximo responsable de la carrera alicantina en declaraciones a los medios de comunicación.

En ese sentido, Momparler señaló que el ciclista "no tenía muy claro" si hacer lo mismo que la temporada pasada y saltarse la prueba mundialista española. "Ya el año pasado hizo un bloque de tres semanas de carretera para prepararse bien para las clásicas. Este año quería hacer lo mismo. Ha hecho unos entrenamientos, se ha notado bien, ha visto que los números son correctos y esta mañana ha decidido acompañarnos un año más", afirmó.

"Esperamos una carrera que se decida al final. A mí son las que me gustan, por eso no tiene más dureza (el circuito). Y esperamos que este macro arenero marque la diferencia y que la haga un poquito más dura, que es también lo que ellos pedían. Así que los hemos escuchado, hemos escuchado a la afición. Creo que la carrera va a cambiar un poquito respecto a los otros años, pero tampoco ninguna barbaridad", aseveró el organizador.

Y es que una de las novedades con respecto a otras ediciones es la larga recta de arena que tiene el circuito: "Más de 80 metros de largo por 6,5 de ancho y 40 centímetros de arena". "Hemos puesto una rotondita con una subida también para que rompa. Hemos cambiado los obstáculos de sitio y la recta de meta también en la famosa subida de Van Der Poel para ver si lo tiene más fácil para ganar a sus rivales de esprint", explicó.

"Queremos enseñar que Benidorm es un destino que merece la pena. Es un evento en el que tú puedes venir y disfrutar con tus amigos, con tu familia. Si tienes un perro, traer un perro porque hay una zona para perros. Es un evento pensado para todo el mundo. Además, es un evento al que se apuntan los mejores ciclistas del mundo", concluyó Momparler.