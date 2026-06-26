Neira y Noval repiten triunfo en ruta en Sabiñánigo y firman el doblete nacional júnior - RFEC

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciclista gallega Alejandra Neira y el ciclistas asturiano Benjamín Noval confirmaron este viernes su condición de favoritos y se proclamaron campeones de España júnior en ruta en el Campeonato de España de Carretera que se disputa en Sabiñánigo, completando ambos el doblete tras imponerse también el jueves en las contrarrelojes individuales.

En la prueba femenina, disputada sobre 76,4 kilómetros, Neira volvió a marcar el ritmo de carrera desde el inicio y fue seleccionando el grupo de aspirantes con varios ataques antes de encontrar el movimiento definitivo a menos de 30 kilómetros de meta.

La corredora gallega aprovechó una zona de curvas en ascenso para abrir hueco respecto al grupo de favoritas, donde rodaban Lidia Castro, Gemma Toledo, Naxara Odriozola y Lluna Jiménez. En ese punto, un toque entre Castro y Toledo provocó una avería que obligó a la primera a echar pie a tierra.

Desde entonces, Neira amplió progresivamente su ventaja hasta cruzar la meta en solitario con un tiempo de 2:12:46. Toledo se hizo con la medalla de plata a 1:26 y Lluna Jiménez completó el podio a 1:29. Castro, pese al incidente, terminó cuarta a 1:44, mientras que Naia Torrent cerró el 'top 5' a 1:47 de la vencedora.

La carrera masculina, sobre 129,7 kilómetros, tuvo un desarrollo mucho más abierto en sus primeros compases, con numerosos intentos de fuga hasta que un grupo de una veintena de corredores logró consolidarse al frente. De ahí emergieron Darío Gimeno, Hugo Muñoz y José Vega, mientras Noval tuvo que iniciar una larga persecución desde el pelotón principal.

El corredor del Principado de Asturias fue alcanzando corredores descolgados hasta acercarse a la cabeza y, ya a dos vueltas del final, lanzó un ataque que le permitió deshacerse de Diego López y conectar con los escapados.

Solo Gimeno pudo seguir inicialmente su ritmo, pero a menos de 30 kilómetros de meta Noval sentenció la carrera con un nuevo cambio de ritmo para marcharse en solitario y conquistar el título con un tiempo de 3:14:31. Gimeno fue segundo a 4:23 y Muñoz tercero a 6:11, con Vega cuarto y Luca Martínez quinto. Este sábado, el campeonato continuará en Sabiñánigo con las pruebas en línea élite-UCI, élite Sub-23 femenina y Sub-23 masculina.