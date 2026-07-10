La empresa Noel patrocina La Vuelta y lucirá su logo en los dorsales - LA VUELTA

BARCELONA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Vuelta ha anunciado este viernes un acuerdo de patrocinio con Noel Alimentaria, que se incorpora como patrocinador oficial de la ronda española y tendrá presencia en los dorsales de los corredores durante la carrera.

La organización explicó que la compañía gerundense, con sede en Sant Joan les Fonts (Girona), también reforzará su visibilidad a lo largo del recorrido con presencia en el arco situado a ocho kilómetros de meta y en la caravana publicitaria de la prueba, tras la firma del acuerdo entre ambas entidades.

La Vuelta señaló que esta alianza responde al objetivo compartido de promover hábitos de vida saludables y difundir valores como el esfuerzo, la constancia y la superación. Por su parte, Noel destacó que su vinculación con el ciclismo forma parte de su trayectoria, al patrocinar desde hace más de cuatro décadas al Club Infantil Ciclista Olot, además del Club Ciclista Bas.

La directora corporativa de Marketing de Noel, María Sánchez, aseguró que la compañía comparte con La Vuelta "valores como el esfuerzo, la constancia, la superación y el compromiso", y subrayó que la prueba es "un referente internacional que inspira a millones de personas". Mientras, el director general de La Vuelta, Javier Guillén, afirmó que la incorporación de Noel "refuerza la capacidad de La Vuelta para seguir sumando aliados estratégicos" que comparten su manera de entender el deporte.

Además de su presencia durante la competición, Noel pondrá en marcha distintas acciones promocionales vinculadas a La Vuelta, entre ellas activaciones en puntos de venta cercanos al recorrido y una edición limitada de los envases de su gama de charcutería loncheada Delizias. La campaña incluirá el sorteo de un reloj inteligente diario y de una bicicleta como premio final entre los consumidores.