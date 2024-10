Pablo Castrillo ficha por el Movistar Team hasta 2027

El doble ganador de etapa y sensación este año en La Vuelta ficha por el equipo telefónico tras tres años en el Kern Pharma

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El corredor español Pablo Castrillo, doble ganador de etapa en la pasada Vuelta a España, ha fichado por el Movistar Team hasta 2027 después de tres años en el Kern Pharma, según ha anunciado el equipo telefónico en un comunicado.

Hermano de Jaime Castrillo, miembro durante dos campañas (2018-19) del conjunto que preside Eusebio Unzué, Pablo Castrillo fue la revelación de La Vuelta 2024, donde se impuso en Manzaneda y Cuitu Negru, y es uno de los jóvenes talentos del pelotón español.

Castrillo brilló en este 2024 en O Gran Camiño, tercero en la contrarreloj de Coruña y último en aguantar junto a Jonas Vingegaard en tierras ourensanas; Eslovenia (quinto), Burgos (séptimo), Nacionales (octavo en CRI, séptimo en línea), San Sebastián ('top-20') o Croacia (séptimo).

Este regularidad le sirvieron para integrar la selección española en los Mundiales de Zúrich. "Estas últimas semanas han sido un salto grande para mí como persona y un impulso importante para mi carrera deportiva, señalado con ese contrato con un equipo WorldTour como Movistar Team. Son la referencia del ciclismo español y siempre hace especial ilusión correr en este equipo", manifestó.

El corredor altoaragonés admitió que vienen unas semanas para asimilar lo que conseguido en La Vuelta y en el curso de 2024, que considera que ha sido "muy regular" por su parte. "Esas dos victorias; acabar también en la casa de mi nuevo equipo, con esa impresionante sede de Telefónica... Ha sido todo muy intenso y no lo voy a olvidar", confesó.

La gente que está cerca de él le ha transmitido cómo es el Movistar. "Me ha dado mucha seguridad de cara a este fichaje. Con Jorge (Arcas) comparto entrenamientos y me ha explicado cómo es el equipo por dentro, cómo me iban a cuidar y las cosas que se estaban haciendo bien. También mi hermano Jaime me hablaba de lo bien que había estado", señaló.

Llega al equipo "con mucha confianza" y "con ganas de empezar". "Es un salto grande y quiero aportar lo máximo, poner mi granito de arena para que el equipo siga creciendo y hacerlo yo con él. Deseando estoy que llegue 2025 y poder vestirme con ese maillot", indicó el nuevo fichaje 'telefónico'.