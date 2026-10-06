Pablo Castrillo renueva con Movistar Team hasta 2030

Archivo - El ciclista español de Movistar Team Pablo Castrillo. - POOL JASPER JACOBS / SPRINTCYCLI - Archivo

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Pablo Castrillo y Movistar Team han alcanzado este martes un acuerdo para prolongar su vinculación con el equipo hasta 2030, así el corredor aragonés, que se incorporó la estructura telefónica en 2025, continuará cuatro temporadas más.

Castrillo llegó a Movistar Team después de irrumpir en 2024 con dos victorias de etapa en La Vuelta, "demostrando su calidad en la montaña y su capacidad para competir al máximo nivel en las jornadas más exigentes". En su primera temporada con Movistar Team consiguió dos top-10 en vueltas WorldTour -7º en el UAE Tour y 9º en la Vuelta a Suiza-, disputó su primer Tour de Francia y volvió a rozar un triunfo parcial en La Vuelta, siendo 2º en la etapa con final en Belagua.

Ha sido, sin embargo, en 2026 cuando el corredor de Jaca ha dado un nuevo paso adelante en su evolución, demostrando su potencial más allá de las montañas. El aragonés se proclamó en junio campeón de España contrarreloj, logró tres top-10 de etapa en el Tour de Francia y desempeñó después un papel fundamental en La Vuelta para contribuir a la victoria final de Enric Mas en la clasificación general.

Castrillo se mostró "muy feliz" de poder seguir cuatro años más en Movistar Team. "Desde que llegué me he sentido muy a gusto y con la confianza de todo el equipo para poder seguir creciendo y mejorando. Saber que vamos a continuar juntos durante los próximos años me da muchísima tranquilidad y, sobre todo, muchas ganas de seguir trabajando y dando pasos hacia delante", explicó.

Además, el aragonés apuntó que está "muy agradecido" por "la confianza" que ha depositado en él Movistar. "Ojalá estos próximos años podamos disfrutar mucho juntos y conseguir grandes cosas", concluyó.