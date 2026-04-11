Paul Seixas acaba con la sequía francesa en vueltas por etapas en la Itzulia

El ciclista francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team)
El ciclista francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) - SPRINTCYCLINGAGENCY
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 11 abril 2026 18:11
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   MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El ciclista francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) se ha coronado campeón de la Itzulia-Vuelta al País Vasco 2026 después de defender su ventaja al frente de la general este sábado en la sexta y última etapa, de 135,4 kilómetros entre Antzuola y Bergara y en la que el estadounidense Andrew August (INEOS Grenadiers) se ha llevado la última victoria parcial.

   El joven francés, de 19 años y que ha celebrado tres triunfos en esta 65ª edición de la ronda vasca, volvió a ofrecer una muestra de confianza y valentía con un ataque bajo la lluvia a 50 kilómetros de meta, en el segundo paso por Elosua, en el que dejó atrás al alemán Florian Lipowitz, el esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) y el resto de rivales.

   Sin embargo, su aventura en solitario terminó a 16 kilómetros del final, neutralizado por los perseguidores. Surgió entonces un grupo cabecero con 18 unidades del que saltó con fuerza August; el español Raúl García Pierna (Movistar) trató de salir a su rueda, pero el norteamericano se exhibió en la subida final a Asentzio y consiguió cruzar en solitario la última meta de la Itzulia (3:29:35).

   A 16 segundos entró García Pierna, mientras que el neerlandés Frank van den Broek (Team Picnic PostNL) completó el podio del día. El líder Seixas cruzó la meta a 4:15 del ganador, suficiente para atar su victoria final y convertirse en el vencedor más joven de la historia de la carrera.

   Además, de esta manera, Seixas pone fin a una sequía de 19 años y 264 vueltas por etapas WorldTour sin triunfos finales galos, desde que lo lograra Christophe Moreau en el Criterium du Dauphiné 2007. El podio de la ronda vasca lo cerraron Lipowitz, a 2:30, y el noruego Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility), a 2:33, mientras que Roglic se cayó de él tras hundirse en esta etapa final.

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