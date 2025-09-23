Paula Ostiz se proclama subcampeona del mundo júnior de contrarreloj

Paula Ostiz posa con su medalla de plata en la contrarreloj júnior del Mundial de Ciclismo en Ruta 2025 - RFEC

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La joven ciclista española Paula Ostiz dio este martes la primera medalla a España en los Campeonatos del Mundo de Ciclismo en Ruta que se están disputando en Kigali (Ruanda) tras proclamarse subcampeona del mundo júnior de contrarreloj.

Según indicó la RFEC en su página web, la navarra brilló sobre el recorrido de 18,3 kilómetros y tras al paso del punto intermedio cronometrado ya avisaba de sus opciones al situarse a tan sólo tres segundos de la neerlandesa Megan Arens, finalmente oro.

Ostiz no se vino abajo en la subida al temido Kimihurura para superar por dos segundos a la noruega Oda Aune Gissinger, medalla de bronce, y sumar un nuevo éxito internacional que se unen al título europeo contrarreloj y el subcampeonato del mundo en ruta cosechado el pasado año en Zúrich.

"Me había preparado muy bien esta crono. Sabía que estaba en tiempos, aunque la última parte se me ha hecho dura. Solo queda disfrutar de esto y darlo todo el sábado junto al gran equipo que tenemos para conseguir ese maillot arcoíris", declaró Ostiz.

La otra representante española, la gallega Alejandra Neira, concluyó decimoséptima en su primer Mundial y siendo júnior de primer año, mientras que en la crono masculina Benjamín Noval, de 16 años y también de primer año, se quedó a tan sólo tres segundos del 'Top 10' y a 55 del ganador. Eñaut Urkaregi, subcampeón del mundo de persecución individual, fue 28º.