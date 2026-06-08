El exciclista profesional Pello Ruiz Cabestany publica su autobiografía 'Mi bicicleta y otros animales'. - LIBROS DE RUTA

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exciclista Pello Ruiz Cabestany, profesional entre 1984 y 1994 en los que logró 23 victorias -entre ellas, tres en La Vuelta y otra en el Tour de Francia, publica su autobiografía 'Mi bicicleta y otros animales', en la que retrata sus primeros años en el pelotón y cómo era vivir en el País Vasco en unos años marcados por la violencia de la banda terrorista ETA.

Editado por Libros de Ruta, uno de los mejores ciclistas de la década de los ochenta y noventa narra cómo llegó al profesionalismo cuando el ciclismo empezaba a entrar en los hogares a través de la televisión y, en poco tiempo, pasó de ser un chaval anónimo a convertirse en una personalidad mediática.

Ruiz Cabestany desgrana cómo fueron esos comienzos en el ciclismo en sus memorias más personales, sus primeros pasos en el profesionalismo y sus primeros triunfos, además de las sus vivencias dentro y fuera del deporte.

El libro, que ya está a la venta, versa de la historia de un ciclista atípico en una época marcada por la agitación política en su Donostia natal, donde ETA, los disturbios callejeros y la represión policial convivían con sus primeras pedaladas.

Su ascenso deportivo fue fulgurante, pero su trayectoria estuvo a punto de truncarse por un falso positivo. En aquella transición de un ciclismo de jornaleros al profesionalismo como lo conocemos ahora, Cabestany desvela cómo eran las relaciones entre los propios ciclistas, mánagers, patrocinadores y directores.

En su caso, figuras como Peli Egaña y Patxi Alkorta fueron los que estuvieron a su lado en esos primeros pasos en la jungla del ciclismo y pronto consiguió el ambicioso objetivo de ganar la Vuelta al País Vasco ante figuras como Sean Kelly, Greg LeMond y, entre otras, Bernard Hinault.

Este libro es un relato honesto en el que Cabestany descubre muchos secretos no contados hasta ahora. Desde sinceros agradecimientos a personas que desinteresadamente ayudaron en su progresión a pactos, traiciones y otras maniobras que se huelen, pero que casi nunca se confiesan en el ciclismo.

Habla de otro tipo de vivencias más personales. Desde la incomprensión inicial de sus padres por su dedicación a la bici hasta sus primeros amores, los temas personales, políticos y deportivos se entremezclan en esta obra que retrata, indirectamente pero con una lucidez que llega a incomodar, aquella Euskadi de los 'años de plomo'.

Natural de San Sebastián, Ruiz Cabestany (1962) fue profesional entre 1984 y 1994, en los que militó en equipos históricos como Orbea, Kas, ONCE y Gatorade. Más allá de los pedales, su carácter inquieto y su mirada analítica lo llevaron pronto a las letras y la comunicación.

Como autor, publicó al poco de retirarse el libro 'Historias de un ciclista' (1997), donde repasó sus vivencias en el pelotón con una honestidad inusual. Posteriormente, se consolidó como una voz de referencia en los medios de comunicación. Ha trabajado como comentarista deportivo en Eurosport y ha colaborado en diferentes programas de medios como Televisión Española y ETB. También ha escrito en prensa escrita como El Mundo.

Amante del esquí y de los viajes, su faceta de aventurero lo llevó a presentar programas de viajes y naturaleza o a participar en varios 'reality shows' de supervivencia.