Pogacar anula al Visma en el Mont Ventoux y Paret-Peintre es el primer francés que gana en este Tour

El español Enric Mas se metió en la fuga, atacó en las faldas del 'Gigante de la Provenza' pero le faltaron fuerzas arriba

BARCELONA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista francés Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) ha ganado este martes la decimosexta etapa del Tour de Francia, disputada entre Montpellier y Mont Ventoux sobre 171,5 kilómetros, siendo el más fuerte de una fuga en la que se metió el español Enric Mas (Movistar Team), que llegó a liderar en solitario, mientras que el líder Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) aguantó los ataques de Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) y de sus compañeros para anular al equipo rival y meterle dos segundos más en meta al danés.

El Mont Ventoux no defraudó, porque sus largas rampas expuestas al viento siempre son un peligro para el pelotón, pero no fue el lugar del cambio en el Tour; para nada. Lo intentó el Visma, que metió a varios integrantes en la fuga para, una vez visto que no podían buscar la etapa, irse reservando para cuando llegara su jefe de filas poder darle unos metros de alto ritmo.

Y así fue, con los belgas Tiesj Benoot o Victor Campenaerts, pero el resultado siempre fue el mismo; Tadej Pogacar, sentado, pegado a rueda de un Vingegaard que lo probó todo, pero no pudo hacer nada para meterle más chispa a este Tour. Eso sí, cuando Pogacar cambió el ritmo ya en las rampas finales, llegando al satélite que marca la cima, el danés también pudo seguirle y tan sólo cedió 2 segundos en la meta. Ahora, el esloveno tiene 4:15 minutos de margen sobre el danés.

Entre el resto de favoritos, los 15,6 kilómetros de subida al Mont Ventoux y el alto promedio del 8,7 por ciento de pendiente media se hicieron largos. Y duros. El esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) tuvo mejores sensaciones esta vez que su compañero Florian Lipowitz, del que tiró y al que ayudó para que pudiera relegar a un Oscar Onley (Team Picnic PostNL) con el que el alemán se juega el podio. Gracias a Roglic, Lipowitz le metió 14 segundos y refuerza su tercera plaza virtual. Más sufrieron el español Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers), a más de medio minuto de Onley, y sobre todo el francés Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels), a 40 segundos del español.

En la general, Pogacar sigue inalcanzable para Vingegaard pero el danés tiene ya un mundo sobre Lipowitz, tercero a 9:03 del maillot amarillo y a casi 5 minutos del danés. Cuarto es Onley, a 11:04, quinto Roglic a 11:42 y cae a la sexta plaza el francés Kévin Vauquelin, mientras que Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale) sufrió pero sigue séptimo, con Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) octavo, Ben Healy (EF Education-EasyPost) noveno y cierra el 'Top 10' Carlos Rodríguez.

Ben Healy fue, de hecho, uno de los protagonistas de la etapa y ello le permitió adelantar al español. El irlandés, líder en dos etapas de este Tour y ganador de una etapa, estuvo cerca de hacer doblete pero, pese a su empeño y caza para llegar a la cabeza, entró segundo justo por detrás de un Valentin Paret-Peintre que tuvo más 'punch' en la llegada. El francés, de 24 años y en su primer año en el Soudal Quick-Step, logró su tercer triunfo profesional y se convierte en el primer francés en ganar una etapa en este Tour de Francia 2025.

Ambos, junto a Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) e Ilan van Wilder, compañero del ganador y que sin duda le dio, llegando desde atrás, un poco de aire al francés para que este rematara luego a Healy, fueron los únicos en sobrevivir, en una nutrida fuga de 32 unidades, a la llegada de Pogacar y Vingegaard, que esta vez no lucharon por el triunfo de etapa por bien poco, por escasos 43 segundos y porque no hicieron la subida a fondo en todo momento.

Enric Mas, por su parte, lo intentó pero se quedó a las puertas del éxito. El líder del Movistar Team, apartado de la lucha por la general en los Pirineos, se metió en la fuga del día, estuvo en el grupo cabecero y a unos 14 kilómetros de meta, al poco de iniciar la subida final al Mont Ventoux, se fue solo dejando atrás, entre otros, al ganador de etapa en este Tour Thymen Arensman (INEOS). "Se ha dado todo, tenemos cinco oportunidades más", valoró a los medios en meta, a la que llegó fundido. Porque a 5 de meta ya perdió fuerzas, intentó seguir en cabeza pero los ataques de Healy y Paret-Peintre pudieron con él y con su intento de ganar una etapa en este Tour que sigue reservando, poco a poco, el indomable Tadej Pogacar.