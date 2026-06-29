Pogacar lidera el UAE Team Emirates-XRG en el Tour de Francia 2026

El ciclista esloveno Pogacar Tadej de UAE Team Emirates XRG celebrando su victoria de la quinta etapa del Tour de Suiza 2026.
El ciclista esloveno Pogacar Tadej de UAE Team Emirates XRG celebrando su victoria de la quinta etapa del Tour de Suiza 2026. - Europa Press/Contacto/Vincent Kalut
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 29 junio 2026 12:05
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   MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El ciclista esloveno Tadej Pogacar loderará el equipo UAE Team Emirates-XRG en la 113ª edición del Tour de Francia, que se desarrollará del 4 al 26 de julio, en la que buscará su quinto triunfo, el tercero consecutivo, en la ronda francesa, respaldado por corredores como el mexicano Isaac del Toro o el británico Adam Yates.

    Al bicampeón del mundo se le presenta la oportunidad de igualar a grandes figuras del ciclismo, como al español Miguel Induráin, a los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault, y al belga Eddy Merckx, con cinco Tour de Francia en su palmarés bajo el brazo.

   Así, el ciclista, de 27 años y que llega al Tour con los triunfos en el Tour de Romandía y el de Suiza, se muestra "ilusionado" y "con ganas" de empezar con la contrarreloj por equipos en Barcelona en la primera etapa.

   "El Tour de Francia siempre es el mayor desafío de la temporada y también la carrera que más nos motiva. Cada año, llegas a la línea de salida sabiendo que cualquier cosa puede pasar en tres semanas, y eso es lo que lo hace tan especial", expresó.

   El UAE se ha preparado "muy bien como equipo" para este Tour. "Todos hemos trabajado muchísimo y ahora estamos ilusionados por empezar por fin en Barcelona", dijo el esloveno. "Me siento bien, tengo muchas ganas de competir y sé que contaré con un fantástico grupo de compañeros y personal a mi alrededor. Tenemos mucha confianza los unos en los otros y hemos acumulado mucha experiencia juntos a lo largo de los años", comentó.

   "Habrá rivales fuertes, etapas difíciles y muchos otros momentos impredecibles, pero estamos preparados para darlo todo. Es un privilegio vestir estos colores en el Tour de Francia, y haremos todo lo posible para que nosotros mismos, el equipo y los aficionados nos sintamos orgullosos", completó.

   El UAE también contará con la experiencia del alemán Nils Politt y Adam Yates, quienes afrontarán su décima participación. Además del escalador mexicano Isaac del Toro, quien debutará con 22 años, tras haber ganado Auvergne-Rhone-Alpes.

   Otros corredores que aparecen en la lista son el escalador austriaco Felix Grossschartner, el contrarrelojista estadounidense Brandon McNulty, y los belgas Tim Wellens y Florian Vermeersch. Así, hay cuatro novedades respecto a las ediciones de 2024 y 2025.

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