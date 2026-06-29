Pogacar lidera el UAE Team Emirates-XRG en el Tour de Francia 2026

El ciclista esloveno Pogacar Tadej de UAE Team Emirates XRG celebrando su victoria de la quinta etapa del Tour de Suiza 2026. - Europa Press/Contacto/Vincent Kalut

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ciclista esloveno Tadej Pogacar loderará el equipo UAE Team Emirates-XRG en la 113ª edición del Tour de Francia, que se desarrollará del 4 al 26 de julio, en la que buscará su quinto triunfo, el tercero consecutivo, en la ronda francesa, respaldado por corredores como el mexicano Isaac del Toro o el británico Adam Yates.

Al bicampeón del mundo se le presenta la oportunidad de igualar a grandes figuras del ciclismo, como al español Miguel Induráin, a los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault, y al belga Eddy Merckx, con cinco Tour de Francia en su palmarés bajo el brazo.

Así, el ciclista, de 27 años y que llega al Tour con los triunfos en el Tour de Romandía y el de Suiza, se muestra "ilusionado" y "con ganas" de empezar con la contrarreloj por equipos en Barcelona en la primera etapa.

"El Tour de Francia siempre es el mayor desafío de la temporada y también la carrera que más nos motiva. Cada año, llegas a la línea de salida sabiendo que cualquier cosa puede pasar en tres semanas, y eso es lo que lo hace tan especial", expresó.

El UAE se ha preparado "muy bien como equipo" para este Tour. "Todos hemos trabajado muchísimo y ahora estamos ilusionados por empezar por fin en Barcelona", dijo el esloveno. "Me siento bien, tengo muchas ganas de competir y sé que contaré con un fantástico grupo de compañeros y personal a mi alrededor. Tenemos mucha confianza los unos en los otros y hemos acumulado mucha experiencia juntos a lo largo de los años", comentó.

"Habrá rivales fuertes, etapas difíciles y muchos otros momentos impredecibles, pero estamos preparados para darlo todo. Es un privilegio vestir estos colores en el Tour de Francia, y haremos todo lo posible para que nosotros mismos, el equipo y los aficionados nos sintamos orgullosos", completó.

El UAE también contará con la experiencia del alemán Nils Politt y Adam Yates, quienes afrontarán su décima participación. Además del escalador mexicano Isaac del Toro, quien debutará con 22 años, tras haber ganado Auvergne-Rhone-Alpes.

Otros corredores que aparecen en la lista son el escalador austriaco Felix Grossschartner, el contrarrelojista estadounidense Brandon McNulty, y los belgas Tim Wellens y Florian Vermeersch. Así, hay cuatro novedades respecto a las ediciones de 2024 y 2025.