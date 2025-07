Pogacar: "Se me empieza a hacer largo el Tour"

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) confesó que el Tour de Francia se "empieza a hacer largo" después de tener que tirar este viernes de la decimonovena etapa ante los posibles ataques de Jonas Vingegaard, con lo que confió en seguir concentrado hasta el domingo para ganar por cuarta vez la ronda gala.

"Hicimos un muy buen trabajo hasta la última subida. Entonces algunos corredores pensaron que podían hacer los 19 kilómetros de la subida final al sprint, y marcaron un ritmo súper alto desde abajo. Ataqué en cuanto Decathlon dejó de tirar, pero fue demasiado pronto. Pensé que Jonas [Vingegaard] querría ganar la etapa, como yo, pero se limitó a seguir mi rueda", afirmó.

"Cuando Arensman atacó, decidí no seguirle y marcar un ritmo defensivo con el que me sintiera cómodo. Nadie más contribuyó a la persecución, y Arensman iba demasiado fuerte para mi ritmo defensivo. Estuvimos a punto de alcanzarle, pero no lo hicimos y se mereció la victoria", apuntó.

Pogacar confesó entonces que las piernas pesan y que piensa en la llegada a París. "Iba contando los kilómetros que quedaban para París mientras tiraba. Tuve que marcar el ritmo durante casi toda la subida, y llegué bastante cansado a meta", comentó.

"Han sido tres días muy duros y estoy contento de que la etapa de hoy haya terminado. Se me empieza a hacer largo el Tour. Con el tiempo que hace hoy, y la ceremonia de después. Solo quiero ir al autobús y darme una buena ducha caliente. Esto es el Tour de Francia, y nunca se sabe lo que puede pasar. Tenemos que mantener la concentración durante dos días más", terminó.