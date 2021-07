Pogacar: "No estoy preocupado por mis próximos retos"

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) reconoció una felicidad difícil de expresar después de ganar su segundo Tour de Francia consecutivo, una hazaña que le pone como futuro dominador de la carretera, aunque no esté "preocupado" por "próximos retos".

"Estar aquí en los Campos Elíseos de nuevo de amarillo con mi equipo es una locura. Hemos disfrutado de la etapa de hoy, charlando con los compañeros del pelotón", afirmó tras la llegada en París.

El campeón redondeó su triunfo este domingo con la tradicional llegada de la ronda gala, la misma que ya saboreó el año pasado con su primer Tour. "Después llegamos a los adoquines y nos pusimos a competir a tope, como siempre. No puedo expresar lo feliz que me siento, con todas las personas que me rodean, es otro nivel. No estoy nada preocupado por cuáles serán mis próximos retos", dijo.

"Este año no voy a llorar. El año pasado las sensaciones fueron diferentes, increíbles, muy fuertes. Esta vez también son indescriptibles, pero distintas", añadió sobre el podio.

Además, Pogacar fue preguntado por una comparación con Eddy Merckx. "No me gusta compararme con otros ciclistas. Cada corredor tiene su propio estilo y personalidad, cada corredor es único. Quiero seguir disfrutando de la vida, trabajar duro, adorar el ciclismo como lo hago. Eso es lo más importante para mí", zanjó.