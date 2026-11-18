Archivo - Primoz Roglic, durante una carrera. - Stefano Cavasino / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El NSN Cycling Team, equipo del UCI WorldTour impulsado por una empresa cofundada por el exfutbolista español Andrés Iniesta, ha anunciado este miércoles el fichaje para la temporada 2027 del laureado corredor esloveno Primoz Roglic, de 37 años recién cumplidos.

"El equipo suma así a uno de los ciclistas más exitosos y reconocidos del ciclismo profesional", indicó el NSN Cycling Team en su página web. "La llegada de la estrella eslovena supone un hito importante para el NSN Cycling Team y una clara declaración de intenciones sobre sus crecientes ambiciones en la clasificación general", añadió el comunicado de prensa.

"Su fichaje se suma a otras incorporaciones recientes como Richard Carapaz, Santiago Buitrago y Lennert Van Eetvelt", resumió la nota antes de destacar en la trayectoria de Roglic sus cuatro títulos de la Vuelta a España, una victoria en el Giro de Italia y una medalla de oro olímpica.

A tenor de sus 93 victorias en el pelotón profesional, el mismo texto de prensa apuntó que Roglic "aporta un extraordinario palmarés ganador, una experiencia inestimable y una capacidad demostrada para brillar en los escenarios más importantes del ciclismo".

"Pocos corredores en el ciclismo moderno pueden igualar el palmarés de Roglic y, tras 11 años en el pelotón profesional, aún no ha dicho su última palabra", señaló un NSN Cycling Team que detrás de su creación ha tenido a la plataforma Stoneweg, dedicada a la inversión inmobiliaria.

"SIEMPRE ME HAN GUSTADO LOS DESAFÍOS"

"Siempre me han gustado los desafíos", afirmó el propio Roglic. "Por eso estoy aquí: para afrontarlos juntos y ver qué nos depara el futuro", agregó en sus declaraciones. "Me llevó un tiempo encontrar la manera de abrir una etapa en mi vida en la que pueda estar en paz; la respuesta, en realidad, es sencilla y está en el nombre del equipo: 'Never Say Never'. Me parece una conexión perfecta", aseveró el deportista esloveno.

"Todavía tengo trabajo por delante, tanto en las carreras como en el plano personal. Cuento con la motivación y la actitud necesarias no solo para competir, sino también para lograr grandes cosas", concluyó Roglic.