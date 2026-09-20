Remco Evenepoel y Marlen Reusser se llevan los oros de contrarreloj en el Mundial en ruta

Archivo - Remco Evenepoel, durante una carrera. - David Pintens/Belga/dpa - Archivo

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El belga Remco Evenepoel y la suiza Marlen Reusser han ganado este domingo sus respectivas pruebas masculina y femenina de contrarreloj individual en la categoría élite durante el Campeonato del Mundo de ciclismo en ruta, que se está disputando en Montreal (Canadá).

Primero fue el turno de las mujeres, donde Marlen Reusser se enfundó el maillot arcoíris de campeona después de completar los 39,2 kilómetros del recorrido con un tiempo de 50:24.44 en línea de meta. En la segunda posición finalizó la británica Zoe Bäckstedt, con un tiempo de 51:04.55, y en el tercer puesto quedó la alemana Franziska Koch, con su 51:09.98.

Relativa sorpresa fue ver a la belga Lotte Kopecky (6ª, 52:12.07) y a la neerlandesa Demi Vollering (8ª, 52:12.07) fuera del top 5 definitivo. Respecto a la participación española en esta CRI femenina, Paula Blasi concluyó en el decimoctavo lugar con un registro de 53:30.36 y Mireia Benito terminó en la vigésima plaza con un tiempo de 54:01.93.

Horas más tarde llegó el turno de la CRI masculina, donde Evenepoel cumplió los pronósticos porque conquistó el título, cuarto consecutivo para su palmarés, gracias a su tiempo de 44:53.13 en la línea de meta. La medalla de plata fue para el italiano Filippo Ganna (+57.31) y la de bronce se la colgó el prometedor francés Paul Seixas (+1:13.04).

Mientras tanto, el español Iván Romeo ocupó la decimoquinta plaza, a +2:13.13 del vencedor, y su compatriota Pablo Castrillo terminó en la vigesimocuarta posición, a +2:41.61 del sólido tetracampeón Evenepoel.