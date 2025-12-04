La RFEC organiza en el CAR de los Alcázares las jornadas de captación de talentos de Ciclismo Paralímpico

Las Jornadas de Captación de Ciclismo Paralímpico, un proyecto clave para la RFEC - RFEC

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) organizó la V edición de las jornadas de captación de talentos en Ciclismo Paralímpico en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de los Alcázares, para "promocionar el ciclismo entre la población con discapacidad", según un counicado.

"Me ha parecido una gran oportunidad. Estoy muy feliz de haber conocido este deporte. Hay mucha diferencia entre verlo por la tele y subirte a una bicicleta. En cuanto estoy sobre los pedales desconecto y disfruto", explicó Tania Castillo, una de las participantes en esta iniciativa que tiene como gran objetivo detectar nuevos talentos que puedan formar parte en el futuro de la selección española.

El Centro de Alto Rendimiento de Los Alcázares (Murcia) volvió a ser el emplazamiento encargado de acoger esta nueva edición que contó con una veintena de participantes seleccionados por su interesante perfil deportivo. Cabe destacar que acudieron deportistas de las cuatro clases que comprende el ciclismo paralímpico (bicicleta, handbike, triciclo y tándem) y, entre ellos, cabe reseñar que cuatro eran mujeres.

"Con esta actividad queremos promocionar el ciclismo entre la población con discapacidad y, por otro lado, buscamos detectar talento entre quienes han acudido a las jornadas para tratar de enfocarlos en el alto rendimiento", detalló la seleccionadora nacional Begoña Luis Pérez.

Durante el fin de semana, los deportistas participantes disfrutaron del 28 al 30 de noviembre de diversas valoraciones médicas, fisiológicas y de fuerza, una clasificación funcional orientativa y algunas entrevistas para conocer su perfil psicológico y personal.

"La experiencia ha estado genial. Hemos podido conocer mucha gente al tiempo que nos introducían en el mundo del ciclismo paralímpico y nos mostraban cuáles podrían ser los primeros pasos de una bonita carrera. Destacaría la variedad de ciclistas que hemos venido, cada uno con su diversidad funcional, y las ganas de aprender y mejorar que hemos mostrado todos los participantes, así como la buena predisposición de la RFEC", señaló Carlos Nevot, uno de los participantes en la clase de handbike.

Las Jornadas de Captación en Ciclismo Paralímpico han tomado un carácter fundamental para la RFEC, puesto que tras cada una de las ediciones permitieron incorporar ciclistas al equipo nacional. Algunos de los casos más reseñables son los de Manuela Vos, triple campeona del mundo en la clase H1, o los de Imanol Arriortua y Joan Sansó, que ya saben lo que es subir al podio en un Mundial.

"En estas jornadas de captación nos centramos en el Ciclismo Paralímpico, pero estamos orgullosos de haber desarrollado un modelo de actividad que es muy exportable en el futuro a otras disciplinas como pueden ser el ciclismo en pista, especialmente la velocidad, o el BMX Freestyle", reflexionó el director técnico de la RFEC, Félix García Casas, en relación a la relevancia con la que cuentan este tipo de iniciativas.

Además, cada uno de los participantes en las Jornadas pudieron disfrutar a lo largo del fin de semana con las formidables instalaciones del CAR de Los Alcázares y el buen clima de la localidad murciana, así como de una interesante charla de la seleccionadora nacional, Begoña Luis Pérez, y del director técnico de la RFEC Félix García Casas, que les animaron a introducirse en el mundo del ciclismo paralímpico.