La RFEC se une a la Alianza por el Deporte Inclusivo de Fundación Sanitas

La directora general de Fundación Sanitas, Yolanda Erburu, y el presidente de la RFEC, José Vicioso Soto, formalizan el acuerdo. - FUNDACIÓN SANITAS

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Sanitas y la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) han formalizado este lunes un acuerdo de colaboración por el que ambas entidades trabajarán de forma conjunta como socios en el impulso y desarrollo de competiciones inclusivas, con el objetivo de fomentar el conocimiento y la promoción del deporte inclusivo entre personas con y sin discapacidad en España.

Con la firma de este acuerdo, la RFEC se incorpora a la Alianza Estratégica por el Deporte Inclusivo, una iniciativa promovida por Fundación Sanitas desde hace más de 15 años, que persigue fomentar la práctica del deporte inclusivo y avanzar en el desarrollo de competiciones regidas por normativas inclusivas.

"El verdadero valor de esta alianza reside en su capacidad para transformar la forma en la que se concibe el deporte para eliminar barreras y generar oportunidades reales. El objetivo principal es que cualquier persona, con y sin discapacidad, pueda participar y competir en un entorno inclusivo", explicó la directora general de Fundación Sanitas, Yolanda Erburu.

En el marco de este acuerdo, la federación también se une a la Alianza como entidad colaboradora y se suma al trabajo conjunto para avanzar hacia un modelo deportivo más inclusivo en el ámbito nacional. La colaboración busca reforzar el conocimiento, la promoción y la visibilidad del deporte inclusivo entre personas con y sin discapacidad en España, así como favorecer la igualdad de oportunidades y la inclusión social.

Ambas entidades trabajarán de forma coordinada en iniciativas relacionadas con la investigación, la formación, la sensibilización y el apoyo al deporte inclusivo, con el respaldo científico de la Cátedra Fundación Sanitas de Estudios sobre Deporte Inclusivo y con la participación activa de la federación en los principales programas y actividades impulsados por la fundación.

"Es un paso importante, es una iniciativa que comparte plenamente nuestros valores. Creemos en un ciclismo abierto, accesible y con oportunidades reales para todas las personas, con y sin discapacidad. Este acuerdo refuerza nuestro compromiso por seguir impulsando competiciones inclusivas y acciones de formación, sensibilización e investigación que contribuyan a eliminar barreras y a consolidar un modelo deportivo más justo e integrador en España", señaló el presidente de la RFEC, José Vicioso.