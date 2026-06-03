Ricardo Ten y Manuela Vos lideran la selección para el Europeo de Ciclismo Paralímpico en Carretera

Archivo - Manuela Vos, durante el Campeonato del Mundo de ciclismo paralímpico en carretera. - RFEC - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS

Ricardo Ten y Manuela Vos liderarán a la selección española en el Campeonato de Europa de Ciclismo Paralímpico en Carretera que se celebra del 12 al 14 de junio en las localidades italianas de Maniago y Montereale Valcellina.

Según informó este miércoles la RFEC, el combinado nacional, que ha rayado a gran nivel en las Copas del Mundo disputadas este año en Gistel (Bélgica) - y Abruzzo (Italia), con un total de 13 medallas, "viaja a Italia con la máxima ambición".

La seleccionadora nacional Begoña Luis Pérez ha citado a Ricardo Ten (MC1), Roberto Martínez (MC2), Eduardo Santas (MC3), Juan Alberto Jiménez (MC3), Verónica Rodríguez (WC2), Joan Sansó-Eloy Teruel (MB), Gonzalo García Abella (MT1), Antonio Ramón Prieto (MT2), Manuela Vos (WH1), Luis Miguel García-Marquina (MH3) y María Isabel Toro (WH5).

Una selección que aúna juventud y experiencia y en la que debutan internacionalmente Roberto Martínez y María Isabel Toro, y en la que destaca el regreso de Luis Miguel García-Marquina, medallista paralímpico en Tokio y múltiple medallista en Mundiales y Europeos.

El viernes 12 de junio se disputarán todas las pruebas contrarreloj; el sábado se celebrarán las pruebas en línea para bicis de mano y triciclos, y ya el domingo la competición se cerrará con las pruebas en línea para bicis y tándems.