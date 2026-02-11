Ricardo Ten: "Mis últimos años han sido un rejuvenecer"

El ciclista español Ricardo Ten recoge su Premio Infanta Sofía de manos de SSMM los Reyes - José Oliva - Europa Press

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ciclista Ricardo Ten recibió este miércoles "con una alegría inmensa" el Premio Infanta Sofía de los Premios Nacionales del Deporte ya que le permite dar "visibilidad al deporte paralímpico que no para de evolucionar" y después de unos últimos años a nivel deportivo que le han supuesto "un rejuvenecer".

"Recibo este premio con una alegría inmensa. Ser cara visible del deporte paralímpico en unos premios tan reconocibles como estos para mí es un orgullo muy grande, por recibirlo de Sus Majestades y darle la visibilidad al deporte paralímpico que no para de evolucionar. Estoy muy contento de poder formar parte de toda esta familia paralímpica", remarcó Ten a los medios tras recoger el

Para el deportista valenciano, "los últimos años han sido un rejuvenecer". "Después de tantos años dedicado al mundo del deporte, en esa primera parte como nadador y ahora pues como ciclista también, no esperaba también tener tanto éxito", expresó.

Ten fue reconocido en estos Premios Nacionales del Deporte por su gran 2024, coronado con sus tres medallas, una de cada color, en los Juegos de París. "Después de una carrera casi de más de 30 años dedicada al deporte paralímpico y con muchísimos éxitos en natación, que mis últimos Juegos sean los más laureados era algo impensable para mí y para todo mi equipo", subrayó.

"Me gustaría agradecerles todo lo que han hecho ellos para que yo pudiera llegar a conseguir esos resultados. Y los viví de una manera increíble, con mi gente cerca porque la proximidad de la ciudad de París daba para que pudiera estar toda mi gente cerca de mí, poder compartir con ellos todo ese éxito fue algo increíble", añadió al respecto.

De cara a este 2026, el ciclista recordó que "en marzo" ya tendrán la primera Copa del Mundo en Tailandia y que los "grandes objetivos de la temporada" van a ser el Mundial de Carretera en Estados Unidos a finales de agosto y el Mundial de Pista en Appeldorn (Países Bajos). "La mirada también ya está casi casi puesta en esa clasificación para los Juegos de Los Ángeles 2028", admitió.