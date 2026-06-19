Salesianos Zaragoza gana el IV concurso Machining Meets Talent by Ceratizit en su fase nacional. - KIROLIFE
MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -
El centro Salesianos Zaragoza se ha proclamado ganador del IV Concurso Machining Meets Talent by Ceratizit, promovido por la empresa Kirolife cuyo CEO es el exciclista Igor González de Galdeano, en su fase nacional, cuya final se ha celebrado en el Technical Center de Ceratizit Ibérica en Boadilla del Monte (Madrid).
El concurso ha estado impulsado por Ceratizit, fabricante internacional de herramienta de corte y motor de este proyecto, y desarrollado por Kirolife, bajo la dirección de Igor González de Galdeano, para acercar la industria a las aulas y despertar vocaciones entre los futuros profesionales del sector.
En esta cuarta edición, los estudiantes han trabajado en el desarrollo de una adaptación universal para los pedales de triciclos utilizados por niños y niñas de entre 0 y 6 años vinculados a APDEMA, contribuyendo a mejorar su rehabilitación y desarrollo psicomotor.
El equipo ganador, Salesianos Zaragoza, disfrutará como premio de una experiencia formativa especializada en el Technical Center de Ceratizit Ibérica, donde podrá seguir profundizando en el mundo del mecanizado y la fabricación avanzada en un entorno industrial de referencia. Además, será entregado un bono de herramientas de Ceratizit al centro Salesianos Sarrià, de Barcelona, que ha quedado segundo.