La segunda semana del Giro examina a los favoritos con la crono de Massa y el estreno de los Alpes

El ciclista italiano Davide Ballerini (XDS Astana Team) celebra su triunfo en la etapa 6 del Giro de Italia 2026 con final en Nápoles. - Europa Press/Contacto/Italy Photo Press

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El pelotón del Giro de Italia 2026 afronta a partir de este martes su segunda semana de competición, un bloque estratégico y de máxima exigencia que promete agitar la clasificación general, comenzando de forma inmediata con la única contrarreloj individual de la presente edición y concluyendo el fin de semana con la primera gran incursión en la alta montaña de los Alpes en Pila.

Tras disfrutar este lunes de la segunda jornada de descanso, los ciclistas reanudarán la marcha con la décima etapa, una esperada batalla contra el reloj de 42 kilómetros entre Viareggio y Massa. Al tratarse de un trazado completamente llano, la jornada se presenta como una oportunidad de oro para los especialistas puros y rodadores potentes y en donde el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) buscará seguir reduciendo ventaja con la 'maglia rosa'.

El líder de la formación neerlandesa cerró el primer bloque competitivo en el Giro como gran dominador de las jornadas de montaña rubricando su firma en las ascensiones al Blockhaus y Corno alle Scale. Y ahora, tratará de continuar en su ímpetu por cazar la 'maglia rosa' de Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious).

Una vez superado el examen de la crono, la 'Corsa Rosa' se adentrará en territorio propicio para las emboscadas y el lucimiento de las escapadas. Las jornadas consecutivas entre Porcari y Chiavari (miércoles), e Imperia y Novi Ligure (jueves) --esta última con un guiño inverso al trazado de la Milán-San Remo--, darán paso el viernes a una undécima etapa escarpada con final en Verbania, ideal para corredores combativos antes del 'plato fuerte' del sábado.

Este día concentrará el verdadero reto de este segundo bloque ya que los Alpes irrumpirán de forma drástica en la decimocuarta etapa, un exigente recorrido de apenas 133 kilómetros entre Aosta y Pila, pero concentrado en cinco puertos puntuables.

La jornada culminará con el encadenado final y la dura ascensión a Pila, que presenta más de 1.700 metros de desnivel positivo y está llamada a clarificar de forma notable las posiciones de podio a las que el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) quiere postularse.

Como cierre de este exigente parcial, los velocistas volverán a tener su cuota de protagonismo el domingo 24 de mayo con una decimoquinta etapa llana entre Voghera y Milán, ciudad que recupera su tradicional protagonismo en la ronda italiana, antes de que el pelotón afronte el último día de descanso previo a la definitiva traca final en los Dolomitas.