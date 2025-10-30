La selección de BMX Racing se concentrará en Portugal entre el 3 y el 9 de noviembre

La selección española de BMX Racing se concentrará en Portugal entre el 3 y el 9 de noviembre - RFEC

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El equipo nacional de BMX Racing cerrará el curso deportivo 2025 con una última concentración en la pista olímpica de Anadia (Portugal) entre el 3 y el 9 de noviembre, que tendrá como objetivo "seguir trabajando la técnica en circuitos olímpicos", por lo que el seleccionador nacional Pierre Henri Sauze ha convocado a un total de 16 ciclistas.

Según informó este jueves la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), los seleccionados para esta última concentración son Rodrigo Morales, Mariona Calvis, Carlos Ordoñez, Martín Cerezo, Alejandro Verdú, Carla Gómez, Larissa Cabral, Neco Barquín, Iván de la Cruz, Vicente García, Carlos Moreno, Erik González, Chiara Muñoz, Leire García, Sonia Recuero y Raúl López, un conjunto que "destaca por su juventud y talento".

El principal objetivo de esta última concentración del año será "el trabajo técnico en circuitos olímpicos", con rampa de 'Supercross', como es el caso de Anadia. A lo largo de la semana de concentración, el equipo técnico de la RFEC se focalizará "en aspectos como la salida en valla, eficiencia sobre el circuito, perfeccionamiento de saltos y toma de decisiones y lectura de carrera".