La selección española de Ciclismo Paralímpico se despide del Europeo de Maniago con 8 medallas. - RFEC
MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -
La selección española de Ciclismo Paralímpico, dirigida por la seleccionadora Begoña Luis Pérez, ha cerrado este domingo en Maniago (Italia) el Campeonato de Europa con un total de 8 medallas, tres oros, dos platas y tres bronces.
La jornada dominical no se ha podido traducir en más medallas, con Ricardo Ten dejando la actuación más destacada del día con un cuarto puesto en la clase MC1.
Las pruebas en línea se han disputado sobre un circuito de seis kilómetros que no presentaba dificultades en forma de desnivel, con un tramo adoquinado en meta.
Ten, campeón de Europa de contrarreloj el viernes, ha acariciado la medalla al ser cuarto en la prueba en línea. El valenciano lo ha intentado durante varios tramos de la prueba tratando de marcharse en solitario, pero la carrera se ha terminado jugando al sprint con victoria del francés Tarou.
En la clase MC3, Juan Alberto Jiménez y Eduardo Santas no han podido repetir sus actuaciones de la crono. Jiménez ha sido sexto y Santas octavo, con Roberto Martínez concluyendo duodécimo.
En WC2 Verónica Rodríguez ha completado una buena actuación para ser quinta a pesar de una mala salida que ha condicionado su carrera, obligándola a perseguir en solitario durante las 7 vueltas al circuito, mientras que Joan Sansó y Eloy Teruel no han encontrado las extraordinarias sensaciones que les llevaron el viernes a ser subcampeones de Europa contrarreloj.
No obstante, el tándem nacional ha peleado hasta el final por la cuarta posición, decidida en un igualadísimo sprint en favor de la dupla neerlandesa.