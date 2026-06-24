La selección española de ciclismo paralímpico disputará la Atlantic Paracycling Challenge. - RFEC

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección española de ciclismo paralímpico participará el 27 y 28 de junio en la Atlantic Paracycling Challenge, prueba internacional de clase C1 UCI que se celebrará en las localidades gallegas de A Laracha y Carballo.

La cita, organizada por el Club Ciclista Riazor con la colaboración de la Federación Ciclismo Galego y los ayuntamientos de A Laracha y Carballo, será puntuable para el ranking internacional UCI y contará con la participación de deportistas de las modalidades de handbike, triciclo, bicicleta y tándem.

La selección española, dirigida por la seleccionadora nacional Begoña Luis, estará representada en esta competición por Roberto Martínez (C3), Héctor Acebedo (C4), y el tándem Germán Rodríguez-Abraham del Caño, que tendrán la oportunidad de medirse en un contexto competitivo internacional dentro del territorio nacional.

La competición arrancará el sábado 27 de junio con la disputa de la prueba en línea, que se desarrollará sobre un circuito de 8,23 kilómetros al que los participantes darán un diferente número de vueltas en función de su categoría. La salida para tándems y bicicletas está prevista a las 12:00 horas.

El domingo 28 de junio será el turno de la contrarreloj individual, que se celebrará sobre un circuito de 6,2 kilómetros, también con distinto número de vueltas según la clase deportiva de cada ciclista. La jornada comenzará con una salida neutralizada desde la plaza del Ayuntamiento de A Laracha a las 9:00 horas, mientras que el inicio de la CRI está previsto para las 10:00 horas.