La selección española de cross country preparará el Mundial en Sierra Nevada

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española de cross country afrontará desde el viernes 15 de agosto hasta el 4 de septiembre una concentración en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sierra Nevada (Granada) para preparar el Campeonato del Mundo, que se disputará entre el 1 y el 14 de septiembre en Suiza.

En la concentración participará un grupo de ocho ciclistas compuesto por Lorena Patiño, Irene García, Guillermo Parrado, Alejandro García, Hugo Franco, Francesc Barber, Nuria Bosch y David Campos. Junto a ellos, estará la seleccionadora nacional, Anna Villar, así como un completo staff técnico para cubrir las distintas necesidades que puedan surgir a lo largo de la concentración.

Dos días después de finalizar la concentración, los ciclistas volarán a Suiza, donde se celebrará el Campeonato del Mundo de bicicleta de montaña de todas las disciplinas. Las pruebas de cross country (XCO), en las que participarán estos corredores, así como otros que han decidido preparar la cita mundialista mediante otras vías, se celebrarán del Crans-Montana.