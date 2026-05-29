La Selección Española De Trial Comienza A Preparar El Campeonato De Europa Y El Mundial En Valencia - RFEC

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La selección española de trial celebrará la próxima semana, del lunes 1 al jueves 4 de junio, su primera actividad de la temporada con el objetivo de comenzar a preparar sus dos grandes objetivos del año: el Campeonato de Europa de Valberg (Francia), que se celebrará del 7 al 9 de agosto, y el Campeonato del Mundo de Riyadh, que tendrá lugar del 4 al 8 de noviembre.

El seleccionador nacional, Javi Alonso, estará al frente de esta concentración que tendrá lugar en la residencia permanente con la que cuenta la selección española de pista en Burjasot. Los pilotos del equipo nacional podrán disfrutar de sus instalaciones, así como de los gimnasios y espacios de entrenamiento del Velódromo Lluis Puig.

Las actividades sobre la bicicleta se llevarán a cabo en los distintos circuitos que hay en la provincia. A este encuentro acudirán un total de 18 pilotos.

Yun Vilajosana, Vera Barón, Eloi Palau, Boja Conejos, Alejandro Montalvo, Martí Riera, Julen Saenz de Ormijana, Dani Barón, Martí Vayreda, Daniel Cegarra, Toni Guillén, Guillem Montoya, Alex Rodríguez, Beñat Segurola, Álvaro García, Joan Llabería, Guim Jodar y Álvaro Micol formarán el grupo de trabajo en Valencia.

En esta concentración, habrá varias ausencias destacadas como las de Alba Riera, Laia Esquís, Andrea Pérez, Nil Benítez, Travis Asenjo o Mario Juvanteny debido a compromisos formativos o laborales.