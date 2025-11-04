La Seu d'Urgell acogerá una salida de etapa de la Volta a Catalunya 2026

Archivo - La Volta a Catalunya a su paso por La Seu d'Urgell (Lleida) - JON HERRANZ GERARD PERIS - Archivo

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Seu d'Urgell será el punto de salida de una de las etapas de la próxima edición de la Volta Ciclista a Catalunya, que se disputará del 23 al 29 de marzo de 2026, tras el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de la localidad, la Diputació de Lleida y la organización de la prueba.

La localidad pirenaica cuenta con una larga relación con la ronda catalana, que se remonta a 1930, cuando acogió su primera llegada, ganada por el mítico Mariano Cañardo. Desde entonces, la prueba ha pasado por La Seu en 22 ocasiones --13 como salida y 9 como llegada--, la última de ellas en 2022, mientras que en 2010 fue final de etapa con victoria de Xavi Tondo.

Además de su tradición ciclista, La Seu d'Urgell es un referente deportivo por su entorno natural y sus instalaciones, como el Parc Olímpic del Segre, sede del piragüismo en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Su enclave en los Pirineos y su patrimonio románico, encabezado por la Catedral de Santa Maria, consolidan a la capital del Alt Urgell como un destino de interés cultural y deportivo.

El presidente de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha subrayado el valor promocional del evento para la comarca. "Estamos comprometidos con la proyección del territorio y la salida de etapa en la Seu d'Urgell será una gran oportunidad para situarnos en el mapa deportivo del país", ha afirmado.

El alcalde de La Seu, Joan Barrera, ha mostrado su satisfacción por volver a acoger la carrera. "Ver salir a los mejores ciclistas del mundo desde nuestras calles es un orgullo. La Seu siempre ha tenido una relación muy especial con la Volta", ha señalado, destacando que la cita "refuerza la vocación deportiva" del municipio y contribuye a dinamizar el comercio local.

Por su parte, el presidente de la Volta, Rubèn Peris, ha agradecido el apoyo institucional y ciudadano que la carrera recibe en el Alt Urgell. "La Seu d'Urgell es un nombre inseparable de la historia de la Volta. Siempre nos gusta volver porque el público responde y genera un gran ambiente", ha señalado.