La Skoda Titan Desert Almería se disputará del 1 al 4 de octubre. - RPM SPORTS

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La próxima edición de la Skoda Titan Desert Almería de 2026 se disputará del 1 al 4 de octubre, tendrá un recorrido inédito pero íntegro por la provincia andaluza y abrirá el plazo para las inscripciones el 26 de marzo, según anunciaron este martes los organizadores en un comunicado.

Consolidada como la gran carrera de mountainbike del país, las inscripciones para el evento se agotaron en las tres últimas ediciones. En 2024 y 2025, 500 Titanes completaron el pelotón de la única prueba de Titan World Series en Europa.

La Skoda Titan Desert Almería de este año tendrá un nuevo recorrido y una nueva sede principal en la que el pelotón descansará y que servirá de centro de operaciones para toda la organización.