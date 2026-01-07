Soudal-Quick Step y Bahrain Victorious participarán por primera vez en la Clásica de Jaén

El equipo Soudal-Quick Step, disputando una carrera. - CLÁSICA DE JAÉN

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los equipos Soudal-Quick Step y Bahrain Victorious estarán presentes por primera vez en su historia en la próxima edición de la Clásica Jaén Paraíso Interior, que se disputa el lunes 16 de febrero en Úbeda, según confirmó la carrera andaluza.

El evento ciclista, patrocinado por la Diputación de Jaén, suma así otros dos conjuntos pertenecientes a la categoría UCI WorldTour, primera división del ciclismo mundial, a los ya anunciados UAE Team Emirates y Red Bull-Bora-Hansgrohe.

El organizador de la Clásica Jaén Paraíso Interior, Pascual Momparler, destacó la presencia de ambas escuadras en la carrera andaluza: "Soudal-Quick Step y Bahrain Victorious son dos equipos que disputan la victoria en las mejores clásicas de la primavera". "Soudal, de hecho, ha contado con multitud de campeones del mundo en sus filas y ha superado ya las 1.000 victorias en sus más de dos décadas de trayectoria", afirmó.

"Que Soudal y Bahrain debuten en nuestra carrera es un sueño hecho realidad, porque además vendrán a luchar por el triunfo. Esto habla muy bien de la Clásica Jaén Paraíso Interior y de su prestigio: todavía no tienen la Oliva de Oro en su palmarés, y quieren colocarla ya en sus vitrinas. Es el fruto de nuestra línea de trabajo, centrada en traer los mejores equipos y ciclistas a Jaén para garantizar que las bellezas de nuestra provincia brillen por todo el mundo", describió Momparler.

Bahrain Victorious encara en 2026 su décima temporada en la primera división del ciclismo mundial tras un mercado de fichajes en el cual se ha reforzado con varios nombres de altísimo nivel. Uno de ellos, el húngaro Attila Valter (ex Visma-Lease a Bike), disputará en la Clásica de Jaén uno de sus primeros días de competición con el conjunto bareiní. A Valter le acompañará todo un ganador de la Milán-San Remo y de tres etapas del Tour de Francia como es el esloveno Matej Mohoric.

Por su parte, el conjunto fundado por Patrick Lefevere, Soudal-Quick Step, ha ganado ocho Tour de Flandes, cuatro París-Roubaix y tres Milán-San Remo, así como dos Lieja-Bastoña-Lieja y dos Lombardía para completar los cinco Monumentos; y llega a Úbeda para conquistarla. En la actualidad, los veloces Paul Magnier y Tim Merlier son las puntas de lanza de un equipo donde destaca el carismático escalador español Mikel Landa.