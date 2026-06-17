La suiza Ginia Caluori se incorpora al Movistar Team hasta 2028 - MOVISTAR TEAM

BARCELONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Movistar Team femenino ha anunciado este miércoles la incorporación de la ciclista suiza Ginia Caluori para las temporadas 2027 y 2028, reforzando así su apuesta por el talento joven con la llegada de una corredora que ha destacado en los últimos años por su versatilidad en diferentes especialidades.

Con 23 años, Caluori, un valor emergente de mercado, aterrizará en la estructura telefónica tras acumular resultados destacados tanto fuera como dentro del asfalto, entre ellos el subcampeonato del mundo Sub-23 de mountain bike y la reciente victoria en The Traka 100 en su estreno en gravel.

Su evolución en carretera también ha acelerado su proyección. Después de dar el salto desde el ciclismo de montaña hace apenas unas temporadas, este curso ha dado un paso adelante al conquistar la clasificación general del Tour de Feminin y añadir además un triunfo parcial, confirmando el potencial que ya había mostrado anteriormente en otras pruebas del calendario internacional.

La corredora explicó que afronta este nuevo reto con ilusión y convencida de que llega al entorno adecuado para continuar creciendo. "Estoy muy feliz y emocionada por unirme al equipo. No puedo esperar a empezar esta nueva aventura", señaló en declaraciones facilitadas por la estructura española.

Caluori recordó que comenzó en el mountain bike y que los resultados llegaron antes de lo esperado. "Todo fue muy rápido. Nunca imaginé que las cosas fueran tan bien tan pronto. La medalla de plata en el Mundial sub-23 me hizo pensar que podía llegar muy lejos", apuntó la ciclista, que posteriormente descubrió la carretera gracias al programa multidisciplinar impulsado por la Federación Suiza.

Además, reconoció que el Movistar Team era una estructura que seguía desde hacía tiempo y destacó como referencias a corredoras que han pasado por el equipo. "Siempre intentó dar mi mejor versión de una forma sostenible. Quiero construir una relación duradera con el equipo y ayudar a conseguir muchas victorias", aseguró.

Por su parte, el mánager general del equipo, Sebastián Unzué, celebró la incorporación y destacó que, pese a su todavía corta trayectoria en carretera, la suiza ya ha dejado señales muy prometedoras que invitan al optimismo sobre su desarrollo en los próximos años.