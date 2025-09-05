Suspendida la rueda de prensa de Valverde y Pascual para dar la lista para el Mundial de Ruanda

Archivo - El excorredor Alejandro Valverde, seleccionador nacional de ciclismo en su presentación en el Consejo Superior de Deportes (CSD). - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La rueda de prensa de los seleccionadores nacionales de ciclismo, Alejandro Valverde y Gema Pascual, prevista para este lunes y en la que iban a anunciar el listado de corredores que representarán a España en el próximo Campeonato del Mundo, que se disputará del 21 al 28 de septiembre en Kigali (Ruanda), ha sido suspendida.

Según informó la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), la lista de ciclistas españoles que disputarán el Mundial se comunicará al término de La Vuelta de 2025, que concluye en Madrid el próximo 14 de septiembre.