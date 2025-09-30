Tadej Pogacar sigue haciendo su historia

Archivo - Tadej Pogacar saluda a Jonas Vingegaard durante el Tour de Francia de 2025 - Stefano Cavasino / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista esloveno Tadej Pogacar continuó aumentando su ya enorme palmarés y su actual dominio sobre el ciclismo tras conquistar por segundo año consecutivo el Mundial de Ruta y lograr también repetir el doblete con el Tour de Francia que había conseguido ya en 2024, lo que demuestra su capacidad para brillar en casi todos los terrenos y su incansable voracidad.

El de Klanec, que acaba de cumplir 27 años, no para de sumar alegrías en una carrera donde ya la quedan pocas grandes cosas que conquistar, más allá de una medalla de oro olímpica, completar su triplete de 'grandes', o de alguno de los 'Monumentos' que aún no ha logrado dominar.

En la histórica cita celebrada este fin de semana en Kigali, capital de Ruanda, Pogacar era el rival a batir una vez más, y pese a la amenaza del belga Remco Evenepoel, uno de sus principales oponentes sobre todo en pruebas de un día, cumplió y renovó el maillot arcoíris que se enfundó por primera vez en 2024 en la suiza Zurich.

Un dominio de un corredor destinado a dominar las grandes vuelta' que no se veía en una Campeonato del Mundo desde hace mucho tiempo ya que era una cita muy bien vista y preparada por grandes especialistas en pruebas de un día. De hecho, desde el doblete del italiano Gianni Bugno en 1991 y 1992, casi ningún otro ciclista favorito a las generales de Giro, Tour o Francia había vuelto a ser campeón del mundo, con la salvedad del australiano Cadel Evans (2009, dos años antes de su único Tour) o, en menor medida, el español Alejandro Valverde, oro en 2018 y que fue podio en las tres rondas principales, con triunfo en 2009 en La Vuelta.

El año pasado ya firmó un poco habitual doblete Tour de Francia-Mundial en la misma temporada, algo que no conseguía nadie desde el año 1989, cuando lo hizo el estadounidense Greg LeMond, y que anteriormente habían sellado el irlandés Stephen Roche en 1987, el mítico belga Eddy Merckx en 1971 y los franceses Louison Bobet y Georges Speicher en 1954 y 1933, respectivamente.

Pero nadie, ni siquiera el 'Caníbal', que ganó cinco Tour entre 1969 y 1974, u otro gran dominador en los 90 como el español Miguel Indurain, que dominó la 'Grande Boucle' entre 1991 y 1995 e incluso hizo doblete con el Giro en 1992 y 1993, lo pudieron hacer en dos años seguidos. Merckx sí hizo otro doblete Tour-Mundial, en 1974, mientras que el navarro se quedó a las puertas con dos platas en 1993 y 1995, más un bronce en 1991.

Otra leyenda como el francés Bernard Hinault, ganador de cinco Tour (1978, 1979, 1981, 1982 y 1985), también añadió el oro mundial, pero lo hizo en 1980, año en el que abandonó la carrera de su país por problemas en la rodilla y cuando iba líder.

Tadej Pogacar sí lo ha logrado para aumentar más su leyenda en este deporte, donde su irrupción ha supuesto una revolución, siendo capaz de ganar en diferentes terrenos, diferentes situaciones y ante diferentes y variados rivales, y su edad aún le da margen para poder mejorar sus números.

Así, entre sus retos próximos podrían estar los de cerrar todos los considerados 'Monumentos' ya que le faltan la Milán-San Remo y la París Roubaix para añadir al Tour de Flandes (2023 y 2025), la Lieja-Bastoña-Lieja (2024 y 2025) y el Giro de Lombardía (2021, 2022, 2023 y 2024). En la clásica italiana ya ha sido tercero en las dos últimas ediciones, mientras que fue segundo en el último 'infierno del Norte'.

Además de unirse, primero, y de superar, después, el récord de cinco victorias en el Tour, también le faltaría cerrar la conquista de todas las grandes vueltas ya que a sus cuatro triunfos en la 'Grande Boucle' (2020, 2021, 2024 y 2025), une el del Giro de Italia de 2024, pero no tiene la victoria en La Vuelta, donde subió por primera vez a un podio de una 'grande', al ser tercero en 2019, fecha desde la cual no ha vuelto. El oro olímpico podría ser otro objetivo después de ser bronce en Tokio en 2021.