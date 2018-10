Tania Calvo y Helena Casas, séptimas en el Europeo con Mora lejos de las medallas

Publicado 03/08/2018 23:32:54 CET

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El equipo español de ciclismo en pista saldó la jornada de este viernes en el Campeonato de Europa de Glasgow con un séptimo puesto en velocidad por equipos femenino, con Tania Calvo y Helena Casas, mientras que Sebastián Mora no pudo pelear por las medallas, terminando decimoséptimo en 'scratch'.

"Una carrera bastante rápida. No he sabido leer bien la carrera. He intentado arrancar al final para cerrar el grupo pero no ha habido colaboración. Venía con mucha ilusión y es una pena, hay que mirar hacia adelante", dijo Mora tras la prueba que se apuntó el ucraniano Roman Gladysh.

El nuevo campeón de Europa destronó al defensor, el francés Adrien Garel, quien cruzó segundo la meta tras los 15 kilómetros, 60 vueltas, en el esprint final. Los dos coparon la prueba en la que el suizo Tristan Marguet logró cerrar el podio. A seis vueltas del final, Mora buscó engancharse al grupo de cabeza, pero su reacción no logró dar caza al podio entrando con el pelotón de la carrera.

Tampoco logró mostrar su mejor versión Irene Usabiaga en la prueba femenina de 'scratch', terminando decimosexta en la victoria de la holandesa Kirsten Wild. "No me he colocado muy bien en el esprint. He visto muchas caídas cerca, no veía el hueco. No gano nada lamentándome", cerró, pensando ya en resarcirse este sábado.

Mientras, Tania Calvo y Helena Casas mejoraron su crono de la serie para terminar en séptima posición la final (33:703). Además, la mala fortuna por problemas en la salida lastraron la participación de velocidad por equipos masculina, con Juan Peralta, Pepe Moreno y Alejandro Martínez fuera de la final.