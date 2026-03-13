Tejada aprovecha la tensa calma en la París-Niza para lograr una meritoria victoria de etapa

El ciclista colombiano Harold Tejada (XDS Astana Team) celebra su victoria de etapa en la París-Niza 2026. - Europa Press/Contacto/David Pintens

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ciclista colombiano Harold Tejada (XDS Astana Team) se impuso este viernes en la sexta etapa de la París-Niza 2026, de 179,3 kilómetros entre Barbentane y Apt, haciendo valer su ataque a falta de tres kilómetros para meta en una jornada sin grandes sobresaltos entre los favoritos con Jonas Vingegaard (Team Visma|Lease a Bike) manteniendo el liderato plácidamente.

Esta antepenúltima etapa de la prueba francesa invitaba a movimientos con un perfil 'rompepiernas' en el que se subían dos puertos de tercera categoría y otros dos de segunda, con uno de ellos a falta de 4,5 kilómetros de meta. Sin embargo, la realidad fue otra bien distinta tras dos etapas de grandes esfuerzos en los que algunos de los favoritos se vieron obligados a abandonar fruto de las caídas como Juan Ayuso (Lidl-Trek) y Oscar Onley (INEOS Grenadiers).

Y esa calma tensa la aprovechó Tejada para sumar su victoria más prestigiosa de su carrera tras un duro ataque en los compases finales de la jornada. El fracés Lenny Martínez (Bahrain-Victorious) también lo probó, pero fue secundado por el líder Vingegaard que afianza su maillot amarillo a falta de dos etapas.

Este sábado, el pelotón afrontará la séptima etapa entre Niza y Auron, de 138,7 kilómetros, con la subida final de 7,4 kilómetros de longitud con una pendiente media del 7,1 por ciento que será determinante para el vencedor de la jornada.