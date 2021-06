Ten y Eckhard, oro y plata en contrarreloj del Mundial de ciclismo adaptado

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Ricardo Ten (MC1) se vistió de arcoíris este jueves al proclamarse campeón del mundo de contrarreloj en el Mundial de ciclismo adaptado que se está disputando en Cascais (Portugal), mientras que el también español Maurice Eckhard (MC2) se colgó la plata en una jornada marcada por el fuerte viento.

Ten añadió otra página gloriosa a su palmarés con el oro en una gran exhibición sobre el circuito de Estoril, por delante del ruso Astashov por cinco segundos. El valenciano irá el sábado cargado de moral a por la defensa de su maillot arcoíris en la prueba en línea.

"Para nada me esperaba conseguir este maillot, venía con la ilusión de pelear por el podio. Ha sido una sorpresa estar en lo más alto. Esto me hace estar esperanzado con las grandes citas que me quedan por delante", dijo en declaraciones a la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).

Mientras, Eckhard subió también al podio en su categoría, en su debut en un Mundial, solo superado por el francés Leaute por once segundos, y reconoció que vivía "un sueño". Además, también como actuación destacada del equipo español, en la crono de tándems masculinos, Bellido-Teruel exhibieron un fantástico nivel para rozar el podio y terminar en la cuarta plaza.